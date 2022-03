बचपन से ही बच्चों को सिखाएं Savings की अहमियत, ऐसे डालें आदत

How to teach kids importance of savings: कहते हैं बचपन (Childhood) से ही बच्चों में जो आदत डाली जाती है उसके परिणाम (Result) बड़े होते बच्चों में अपने आप दिखने लगते हैं. फिर चाहे वो आदत (Habit) अच्छी हो या बुरी. यदि आप अपने बच्चों (Kids) को सही दिशा देना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आपको उनके बचपन से ही कर देनी चाहिए. बचपन में सिखाई गई बातें बड़े होने तक बच्चों को याद रहती हैं और अगर यह बात सेविंग्स (Savings) या बचत से जुड़ी हुई हो तो यह बच्चों को सिखाना और जरूरी हो जाता है.

हमें बचपन से बच्चे को फिजूल खर्च और बचत में अंतर बताना चाहिए, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार आप अपने बच्चे को बचत करना सिखाएं.

अपनाएं ये टिप्स

हर माता-पिता को अपने बच्चों से खास लगाव होता है. ऐसे में वो अपने बच्चे को किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर पाते. इसलिए वह अपने बच्चे की हर मांग को बिना यह सोचे कि इसकी जरूरत है या नहीं पूरा कर देते हैं. लेकिन इस तरह बच्चों की मांग पूरी करना सही नहीं है. ऐसे में आप अपने बच्चों को जरूरत और चाहत के बीच का अंतर समझाएं. बच्चों को बताना चाहिए कि वह जो मांग रहे हैं उसकी उसे जरूरत है भी या नहीं.

बढ़ती महंगाई के जमाने में हमें अपने बच्चों को पैसों का मोल समझाना चाहिए. आप अपने बच्चों को यह समझाएं कि पैसे कमाने के लिए आप कितनी मेहनत करते हैं और उनकी फिजूलखर्ची की आदत उन्हें कर्ज में फंसा सकती है. या फिर फिजूलखर्च से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं.

बच्चों में बचपन से बचत की आदत डालने का सबसे अच्छा तरीका है गुल्लक या पिगी बैंक. आप अपने बच्चे को उसके पसंदीदा कार्टून करैक्टर का गुल्लक खरीद कर गिफ्ट कर सकते हैं और उसे समझा सकते हैं कि मेहमानों, दादा, दादी, नानी, नाना या फिर आपकी तरफ से जो जेब खर्च उन्हें मिलता है, उसका कुछ हिस्सा गुल्लक में डालें. गुल्लक में पैसे इकट्ठा करने की आदत उनकी बचत करने की आदत बन सकती है.

हमें अपने बच्चों को बचत की आदत से होने वाले फायदों के बारे में भी बताना चाहिए. हमें उन्हें बताना चाहिए कि उनके द्वारा बचाए गए हर महीने के पैसे का निवेश किस प्रकार से किया जा सकता है. बैंकों में बच्चों के नाम से बैंक खाता खोलने की सुविधा भी है. इन बैंकों में अपने बच्चे के नाम का खाता खुलवाएं और उनके पैसे खाते में जमा करवाएं.

