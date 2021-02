इस्किन की देखभाल (Skin Care) के लिए जितना जरूरी स्किन को मॉश्‍चराइज रखना होता है, उतना ही जरूरी इसका क्लीनअप भी होता है. लेकिन कई बार हम अपनी स्किन की टाइप (Skin Type) को नहीं जानते और उस पर एक्‍सपेरिमेंट कर देते हैं. कई बार हम देखते हैं कि हमारी त्‍वचा पर रैश आ जाते हैं और फाइन लाइन्‍स बढ़ने लगती हैं. ऐसे में हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि हम क्‍लीनअप के दौरान सही तरीके से स्‍क्रब का प्रयोग (Use Of Scrub) करें. स्‍क्रबिंग हालांकि स्किन को फ्रेश और ग्‍लोइंग बनाने के लिए किया जाता है लेकिन कई बार गलत तरीके से की गई स्‍क्रबिंग हमारी स्किन को ज्‍यादा मेच्‍योर बना देती है. तो आइए जानते हैं कि स्किन केयर में स्‍क्रब का प्रयोग (How to do scrub right way) किस तरह किया जाए.स्‍क्रबिंग से पहले आपको यह पता होना जरूरी है कि आपकी त्‍वचा किस तरह की है. मसलन, अगर आपकी स्किन सेंसेटिव है तो आप प्रोडक्‍ट का चुनाव यह देखकर करेंगे कि यह आपकी त्‍वचा के लिए उपयुक्‍त है या नहीं. उसी तरह अगर आपकी त्‍वचा ड्राई या नॉर्मल है तो भी आप प्रोडक्‍ट पर इस जानकारी को पढ़ने के बाद हीं खरीदें.आमतौर पर रात के समय स्‍क्रबिंग उपयुक्‍त माना जाता है. हमेशा नाइट स्किन केयर रूटीन में सबसे पहले स्क्रब का प्रयोग करें. चेहरे पर सर्कुलर मोशन में इसका प्रयोग 1 से 2 मिनट के मसाज के रूप में करें. ज्‍यादा रगड़ना भी नहीं चाहिए. अब अच्‍छी तरह इसे धोकर चेहरे पर क्रीम या मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल करें. अगर आपके पोर्स ओपन हों तो आइस क्यूब से चेहरे की मसाज करें.स्क्रबिंग के बाद अगर आप चेहरे पर फेस पैक का प्रयोग करती हैं तो यह स्किन के लिए एक्‍सट्रा टॉनिक का काम करेगा. इसके लिए बेहतर होगा कि आप होम मेड फेस मास्‍क का प्रयोग करें. इनका चुनाव भी स्किन टाइप के आधार पर हीं करें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)