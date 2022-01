How To Do Simple Eye Makeup : कई लड़कियों के लिए ये समस्‍या होती है कि वे पार्टी आदि के लिए आई मेकअप (Eye Makeup) तो बहुत अच्‍छी तरह कर लेती हैं लेकिन जब सिंपल (Simple) आई मेकअप की बात आती है या ऑफिस मीटिंग के लिए तैयार होना है तो वे दुविधा में रहती हैं कि आई मेकअप कैसे किया जाए. आई मेकअप आपकी आंखों को तो खूबसूरत और आकर्षक बनाते ही हैं, आपको प्रोफेशनल लुक (Professional look) भी देते हैं. लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप सही तरीके से मेकअप करें और ओकेजन के हिसाब से ही तैयार हों. कई बार ये भी समस्‍या रहती है कि आई मेकअप कुछ ही देर में ब्‍लर होने लगता है और चेहरे पर फैल जाता है. ऐसी समस्‍याओं से अगर आप भी गुजरती हैं तो यहां हम आपके लिए कुछ खास सिंपल आई मेकअप का तरीका (Steps) बता रहे हैं जिसे फॉलो कर आप आसानी से ऑफिस लुक पा सकती हैं. इस आई मेकअप को आप कभी भी कर सकती हैं. ये आई मेकअप आपको प्रोफेशनल के साथ साथ ट्रेंडी लुक भी देगा.

सिंपल आई मेकअप इस तरह करें

1. सबसे पहले लगाएं आई प्राइमर

सबसे पहले आई प्राइमर अपने आई लिड पर लगाएं. ये आपके मेकअप को लंबे समय के लिए बनाए रखने में मदद करते हैं. आई प्राइमर मेकअप को आसानी से ग्लाइड करने के लिए एक चिकनी सतह बनाने में हेल्‍प करता है. आप अपनी उंगलियों की मदद से आई प्राइमर लगाएं और इसे सूखने दें. इसके बाद आई शैडो बेस का उपयोग करें ताकि आपके शेड्स को एक अच्छा बेस मिल सके. पर अगर आपके पास आई शैडो बेस नहीं है तो आप फाउंडेशन या कंसीलर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं.

2.शेड्स का करें चुनाव

ऐसे शेड्स चुनें जिनका उपयोग आप रोजमर्रा के कैज़ुअल लुक के लिए कर सकें. इसके लिए आप एक लाइट टोन का चुनाव कर सकती हैं. अब कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएं और दुबारा आई शैडो अप्लाई करें. इसके लिए चाहें तो 2-3 शेड्स को ब्लेंड करें. सबको इस तरह से ब्लेंड करें कि कोई ज्यादा या कम ना लगे.

3.अब लगाएं आई लाइनर

आई लाइनर लगाएं और आंखों के सभी कोण को ऐसे उभारें कि वो नजर आए. अब आई पेंसिल से ईयर बड से स्मज करके नए लुक दें. इस दौरान अगर आप काजल लगाना चाहती हैं तो वो भी लगा सकती हैं.

4.पलकों को करें कर्ल

अब पलकों को कर्ल करने के लिए आईलैश कर्लर का इस्तेमाल करें और उससे पलकों को टच अप दें. आपके पास अगर समय ना हो तो आप इसे नहीं भी कर सकते हैं.

5.अंत में लगाएं मस्करा

लास्ट टचअप देने के लिए आप अंत में मस्करा लगा सकती हैं. इसमें आप आंखों को अधिक डिफाइन करने के लिए और आकार देने के लिए फिर से आईलाइनर का उपयोग कर सकते हैं. इस तरह आप अपने रोजमर्रा के जीवन में सिंपल आईमेकअप कर सकती हैं. इस आई मेकअप को आप अपने मीटिंग या फिर पार्टी के लिए भी प्रयोग कर सकती हैं.

