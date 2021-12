How To Do Wedding Makeup Yourself : वेडिंग मेकअप सामान्‍य मेकअप की तुलना में स्‍पेशल और हेवी होता है. वेडिंग मेकअप (Wedding Makeup) दरअसल फोटोग्राफी (Wedding Photography) और लाइटिंग को भी नजर में रखकर किया जाता है जिससे दुल्‍हन (Bride) की फोटो हर फ्रेम में खूबसूरत आए. ऐसे में अगर आप घर पर खुद अपना वेडिंग मेकअप (Self wedding Makeup) करने की सोच रही हैं तो यहां हम आपके लिए कुछ ऐसे एक्‍सपर्ट मेकअप टिप्‍स (Makeup Tips) लेकर आए हैं जो आपके ब्राइडल मेकअप को खास और आसान बनाने में मदद करेंगे. तो आइए जानते हैं कि आप अपनी शादी के लिए वेडिंग मेकअप की तैयारियां कैसे करें.

खुद को वेडिंग मेकअप करना हो तो इन टिप्‍स को करें फॉलो

1.प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस

आप भले ही अच्‍छा मेकअप करती हों लेकिन ब्राइडल मेकअप करने से पहले जरूरी है कि आप फुल वेडिंग मेकअप करने की प्रैक्टिस करें. यही नहीं, जिन प्रोडक्‍ट्स में आपका मेकअप कंप्‍लीट हो रहा है उन्‍हें लिखती भी जाएं. बेहतर होगा अगर आप मेकअप स्‍टेप को भी लिखें. ऐसा करने से शादी के दिन स्‍ट्रेस नहीं होगा और आप बेहतर तरीके से अपना मेकअप कर पाएंगी.

2.शांत जगह चुनें

कई बार मेकअप रूम में गेस्‍ट आते जाते रहते हैं और हड़बड़ी बनी रहती है. ऐसे में ब्राइडल मेकअप के लिए आप एक शांत, अकेला और अपने कंफर्टेबल के हिसाब से रूम चुनें. ध्‍यान रहे कि यहां रौशनी की पूरी व्‍यवस्‍था हो.

4.फेशियल जरूरी

परफेक्‍ट मेकअप के लिए जरूरी है कि आपका फेस किसी सादे कैनवास की तरह रेडी हो. इसके लिए जरूरी है कि आप शादी से 3 से 4 महीने पहले से ही रेग्‍युलर फेशियल कराती रहें. जिससे आपको मेकअप स्किन में आसानी से समा पाएगा.

5.मेकअप प्रोडक्ट्स का रखें ध्‍यान

शादी के दिन से पहले ही अपने मेकअप प्रोडक्‍ट को रेडी रखें. उन प्रोडक्‍ट का प्रयोग करें जो आपकी स्किन टेक्‍सचर को सूट करता हो.

6.एसपीएफ प्रोडक्‍ट से रहें दूर

एसपीएफ प्रोडक्‍ट में जिंक और टिटेनियम ऑक्‍साइड होता है जो स्किन पर वाइट कास्‍ट करता है. इस वजह से फोटोग्राफी के दौरान फ्लैश लाइट में खराब फोटो आ सकता है.

7.प्राइमर का करें प्रयोग

अगर आप मेकअप से पहले प्राइमर का प्रयोग करेंगी तो इससे आपकी स्किन अधिक टेक्‍सचर्ड और सेटल्‍ड नजर आएगी. ये आपके मेकअप को अधिक देर तक फ्रेश भी रखेगी.

8.आई प्राइमर का भी करें इस्तेमाल

आंखों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए आपको आई प्राइमर की आवश्यकता है. आई-प्रेड को अपनी आंखों की पलकों पर अच्छी तरह से सेट करने के लिए आई-प्राइमर का उपयोग करना न भूलें.

9.सही फाउंडेशन और कंसीलर का करें चुनाव

अपनी स्किन के अनुसार की फाउंडेशन खरीदें. वरना आपकी स्किन या तो ग्रीसी या ड्राई नजर आ सकती है. इसके अलावा वाइट पाउडर का अत्‍यधिक प्रयोग फोटोग्राफी के टाइम में वाइट नजर आ सकता है. हमेशा क्रीमी कंसीलर का प्रयोग वेडिंग के लिए परफेक्‍ट होता है.

इन बातों का भी रखें ध्‍यान

-हमेशा वाटरफ्रूफ मस्‍कारा का प्रयोग करें.

-मेकअप के बाद सेटिंग स्‍प्रे जरूर करें.

-लिप कलर पर कई लेयर करें.

-साथ में हमेशा ब्‍लॉटिंग शीट कैरी करें और मेकअप को टचअप देती रहें.

-चमकीले प्रोडक्‍ट का प्रयोग ना करें.

-आइब्रो जरूर डिफाइन करें.

