How To Dry Shoes Fast At Home : गीले जूते पहनने से पैरों में खुजली और संक्रमण हो सकते हैं जबकि गंदे जूतों (Shoes) को अगर साफ ना किया जाए तो भी ये पैरों में संक्रमण का कारण बनते हैं. ऐसे में विंटर (Winter) के मौसम में अगर जूतों को धोना (Cleaning) हो तो यह एक बड़ी मुसीबत लगती है. विंटर में बाहर धूप नहीं निकलती जिससे जूतों को सुखाना (Dry) बहुत ही असुविधाजनक लगता है. यहां हम कुछ ऐसे आसान तरीके (Hacks) लेकर आए हैं जिसकी मदद से आप जूतों को विंटर में कुछ ही घंटों में सुखा सकते हैं. आइए जानते हैं घर पर जूतों को जल्‍दी सुखाने का तरीका.

गीले जूतों को ऐसे जल्‍दी सुखाएं

1.अख़बार में लपेटें

अपने जूतों के इनसोल्स को खींच कर निकालें और उन्हें सूखने के लिए एक ओर रख दें. इनसोल्स आपके जूतों के अंदर रखे हुये कुशन वाले पैड्स होते हैं.इनसोल्स को एक ऐसी खिड़की पर रख दें जहां धूप हो. उधर जूतों के अंदर अखबारों को बॉल बनाकर रखें और भर दें. अब जूते के बाहर भी अखबार लपेट लें. अखबार को 2 से 3 रबर बैंड से कस दें और इन्‍हें भी कहीं हवा वाली जगह या धूप में रखें.

2.टेबल फैन का प्रयोग

आपके घर में अगर टेबल फैन है तो आप धुले जूतों को इसके डायरेक्‍ट सामने रखें. इस तरह रखें कि जूतों कें अंदर हवा तेजी से जाती हो. ऐसा करने से जूते कुछ ही घंटों में सूख जाएंगे. आप चाहें तो जूतों को अंदर से सोल निकाल लें और डोरी बाहर कर दें.

3.चावल का प्रयोग

एक बड़े प्लास्टिक कंटेनर को लगभग 1 इंच चावल भरें और इसमें अपने जूतों को रखें. अब इस कंटेनर को ढंक दें. कुछ ही देर में जूते ड्राई हो जाएंगे.

4.हेयर ड्रायर का करें प्रयोग

जूते अगर गीले हो गए हैं तो आप इन्‍हें अपने हेयर ड्रायर की मदद से सुखा सकते हैं. आप हीटिंग मोड पर ड्रायर ऑन करें और जूते के अंदर की तरफ ब्‍लो करें. कुछ देर बाद आप नॉर्मल मोड में हेयर ब्‍लो करें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

