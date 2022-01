मूली खाने से बनता है गैस तो जानें इसे खाने का सही तरीका, खट्टी डकार और पेट दर्द से मिलेगी छुट्टी

How To Eat Radish To Avoid Acidity : विंटर के मौसम में मूली (Radish) एक ऐसा सब्‍जी है जिसे लोग सलाद से लेकर तरकारी तक में इस्‍तेमाल करते हैं. मूली सेहत (Health) के लिए काफी फायदेमंद भी होता है. इसके सेवन से इम्‍यूनिटी बूस्‍ट होती है और पाचनतंत्र बेहतर तरीके से काम करने लगता है. मूली के नियमित सेवन से किडनी से लेकर लीवर तक हेल्‍दी रहते हैं. इतने सारे गुणों से भरपूर इस मूली के साथ बस एक समस्‍या कई बार लोगों को परेशान करती है और वो है मूली खाने के बाद गैस बनना. ओनलीमाईहेल्‍थ के मुताबिक, दरअसल कई लोग इस लिए मूली खाना नहीं पसंद करते हैं क्‍योंकि उन्‍हें इसे खाते ही पेट में गैस (Acidity) की समस्‍या शुरू हो जाती है. लेकिन आपको बता दें कि अगर आप इसे बनाने और खाने के तरीके में बदलाव करें तो आप मूली खाने के बाद गैस की समस्‍या से बच सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि आखिर मूली को किस तरह हम अपने डाइट में शामिल करें कि इसे खाने के बाद पेट में गैस की समस्‍या ना हो.

गैस की समस्‍या से बचने के लिए इस तरह खाएं मूली

1.जानें मूली खाने का सही समय

गैस की समस्‍या बचने के लिए आप कभी भी इसे खाली पेट ना खाएं. ऐसा करने से पेट में गैस की समस्या होने लगती है. यही नहीं, आप इसे रात में भी खाकर सोने से बचें. अगर आप रात में इसे खाएंगे तो हो सकता है कि आपको ब्लॉटिंग की समस्‍या शुरू हो जाए. इसलिए बेहतर होगा कि आप इसे लंच के साथ खाएं. ऐसा करने से मूली को पचने के लिए लंबा समय मिल जाता है.

2.काला नमक का प्रयोग करें

मूली का सलाद अगर आप खाना चाहते हैं तो इसके साथ काला नमक लगा कर खाएं. ऐसा करने से पेट में गैस की समस्‍या नहीं बनती. दरअसल जब आप इन दोनों को एक साथ खाते हैं तो मूली का एसिडिक नेचर कंट्रोल रहता है जिससे एसिडिटी नहीं बनती और ये सेहत को फायदा पहुंचाता है.

3.अजवाइन का इस्‍तेमाल

अगर आप मूली के पराठे बना रहे हैं तो इस बात का ध्‍यान रखें कि इसके साथ आजवाइन का जरूर प्रयोग करें. ऐसा करने से पेट में गैस नहीं बनेगा. दरअसल अजवाइन की खास बात ये है कि ये पाचन क्रिया को सही करता है और आप जो भी खाते हैं उसे आसानी से पचा देता है. इसलिए जब भी आप मूली के पराठे बनाएं तो अजवाइन का इस्तेमाल करना ना भूलें.

4.दही के साथ

अगर आपको मूली से एलर्जी है और स्किन पर खुजली या पेट दर्द की समस्‍या रहती है तो बेहतर होगा कि आप मूली के पराठे के साथ दही जरूर खाएं. ऐसा करने से दही मूली के असर को न्यूट्रलाइज कर देता है और इस तरह की समस्‍या नहीं होती है. आप चाहें तो पराठे का आंटा दही में गूंदें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

