How To Exfoliate Your Hand : विंटर (Winter) में जितनी केयर (Skin Care) हम चेहरे की त्‍वचा की करते हैं, हाथों की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है. इन दिनों हाथों में लगातार अल्‍कोहल वाले सेनेटाइजर और साबुन के प्रयोग की वजह से हाथों की स्किन और भी अधिक ड्राई (Dry) हो जाती है. ऐसे में आपको अपने हाथों को एक्सफोलिएट (Exfoliate) करना बहुत जरूरी है. हाथों के लिए अगर हम कैमिकलयुक्‍त प्रॉडक्‍ट की बजाए घरेलू चीजों (Home Remedies) का इस्‍तेमाल करें तो ये हर तरह से स्किन को नॉरिश करेंगे और आपके हाथ कोमल खूबसूरत दिखेंगे. तो आइए जानते हैं कि घर पर हम अपने हाथों को एक्‍सफोलिएट करने के लिए क्‍या कर सकते हैं.

हाथों को एक्‍सफोलिएट इस तरह करें

1.नमक और नींबू

एक कटोरी में सी सॉल्‍ट लें और इसमें नींबू का रस मिलाएं. इसका एक गाढ़ा पेस्‍ट बना लें. अब इसमें एक चम्‍मच ऑलिव ऑयल मिलाएं और अपने हाथों पर अप्‍लाई करें और मसाज करें. कुछ देर लगातार ऐसा करने पर हाथ सुंदर और मुलायम हो जाएंगे.

चीनी और ऑलिव ऑयल

एक कटोरी में 5 चम्मच चीनी, 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल और 2 बूंद लैवेंडर एसेंशियल ऑयल को अच्‍छी तरह से मिलाएं और गीले हाथों पर अच्‍छी तरह से अप्‍लाई करें. कुछ देर रुककर दूसरे हाथ से इन्‍हें मालिश करें. लगातार मालिश करते रहने पर आप देखेंगे कि आपकी डेड स्किन बाहर आने लगी है साथ ही आपके हाथ शाइन करते और ब्राइट भी लग रहे हैं. इन्‍हें 15 मिनट बाद धोकर पोछें.

ओटमील और दूध

एक कटोरी में 1 चम्मच शहद और 2 चम्मच ओटमील मिलाएं. इसमें एक चम्मच कच्‍चा दूध मिलाएं. इसे 5 मिनट ऐसे ही छोड़ दें. अब इसे अच्‍छी तरह से अपने हाथों की त्‍वचा पर फैलाएं और मसाज करें.

बादाम और शहद

मिक्‍सी में 5 से 8 बादाम को अच्‍छी तरह से पीस लें. अब इस पाउडर को कटोरी में रखें और इसमें एक चम्‍मच शहद और एक चम्‍मच दूध मिलाएं. अब इन्‍हें अपने दूसरे हाथ की मदद से हाथों पर लगाएं और मसाज की तरह स्‍क्रब करें. आपके हाथ की डेड स्किन आसानी से बाहर आ जाएगी और स्किन ग्‍लो करने लगेगी.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

