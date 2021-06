How To Get Fuller Lips Naturally: इन दिनों हॉलीवुड और बॉलीवुड की कई हिरोइनें हैं जो अपनी लिप्‍स (Lips) सर्जरी के लिए चर्चा में रही हैं. फैशन और फिल्‍मी जगत में ऐसी बातें बहुत आम हैं. होठों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए वे लाखों रुपये खर्च कर सर्जरी कराती हैं. ऐसा करने से उनके लिप्‍स भरे भरे (Fuller) और अट्रैक्टिव दिखते हैं. अगर आपके लिप्‍स भी पतले हैं और आप इन्‍हें फुलर बनाना चाहती हैं तो आजकल इंटरनेट पर कई ब्यूटी टिप्स और ट्रिक्स मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप अपने होठों के साथ एक्‍सपेरिमेंट कर सकती हैं वो भी मुफ्त में. तो चलिए, यहां हम कुछ आसान टिप्स (Tips) बताने जा रहे हैं जिन्‍हें अपनाकर आप अपने पतले लिप्‍स को फुलर बना सकती हैं.आप अपने होठों को अगर एक्सफोलिएट नहीं करती हैं तो बता दें कि होठों पर भी डेड स्किन जम जाते हैं जिन्‍हें हटाना बहुत जरूरी है. ऐसा करने पर लिप्‍स खूबसूरत और ग्‍लोइंग दिखते हैं. अपने होठों को एक्सफोलिएट करने के लिए आप लिप एक्सफोलिएटर या टूथब्रश का इस्तेमाल कर सकती हैं. ऐसा करने पर लिप्‍स नेचुरल फुलर दिखते हैं.फुलर लिप्स के लिए आप बक्कल मसाज तकनीक से लिप्स का मसाज करें. यह मसाज थेरेपी लिप्स को उभारने में मदद करती है और फाइन लाइन्‍स को भी कम करती है. इसके लिए आप थोड़ा-सा फेस ऑयल लें और अपनी इंडेक्स फिंगर से लिप्स के चारों ओर वी शेप बनाएं.आप अपनी उंगलियों को लिप्स के चारों ओर अपोजिट स्वाइप करें. कुछ ही दिनों में आपकी लिप्स फुलर दिखेगी.इसे भी पढ़ें : दिनभर AC में रहते हैं तो आपकी स्किन को हो सकता है भारी नुकसान, इस तरह रखें ख्‍याल दालचीनी के तेल के मसाज से आपके लिप्स फुलर बनेंगी. आप दालचीनी के तेल को अपने लिप बाम में मिक्स करें और होठों पर लगाएं. यह लिप्स की ऊपरी लेयर को इरिटेट और इंफ्लेम करता है जिसके कारण लिप्स में ब्लड का फ्लो बढ़ता है और लिप्स फुलर दिखता है.इसे भी पढ़ें : बड़े काम के हैं ये होममेड डार्क सर्कल्स आई पैक, जानें इसे बनाने का तरीका और फायदे एक टेबलस्पून ऑलिव ऑयल को कुछ मिनटों के लिए होठों पर लगा कर छोड़ दें. कुछ देर बाद इसे अच्छे से रगड़ कर साफ कर लें. इसके बाद होठों पर मॉइश्चराइजर लगाएं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)