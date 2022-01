विंटर में बालों की चमक है गायब? विटामिन सी से भरपूर इन 5 चीजों से करें हेयर केयर, जानें यूज का सही तरीका

How To Get Hair Shine Naturally: कई बार हम भोजन (Diet) में आयरन बहुत अधिक मात्रा में लेते हैं लेकिन इनका सही तरीके से अवशोषण ना हो पाने की वजह से कई तरह की समस्‍याएं शुरू हो जाती है. इनमें से एक समस्‍या है बालों का कमजोर (Hair Problem) हो जाना. इसके अलावा, विटामिन सी (Vitamin C) की कमी से कोलेजन के उत्पादन में भी समस्‍या आ सकती है जो बालों को मजबूत बना कर रखते हैं. इस तरह हम कह सकते हैं कि विटामिन सी बालों को सिल्की और शाइनी बनाने में बहुत फायदेमंद (Benefits) है.

यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप विंटर में अपने बालों की खो चुकी चमक को दोबारा कैसे ला सकते हैं और इसके लिए विटामिन सी से भरपूर किन चीजों को आप हेयर केयर (Hair care) के लिए इस्‍तेमाल कर सकते हैं.

शाइनी बालों के लिए बालों में लगाये ये विटामिन सी रिच फूड

1.नींबू लगाएं

बालों के टेक्सचर को बेहतर बनाने, बालों को सॉफ्ट करने, स्कैल्प इंफेक्शन से बचाने, बालों में डैंड्रफ को खत्म करने, बालों में ऑयल प्रोडक्शन को रोकने, रेशमी बनाने के लिए आप शैंपू करने के बाद एक मग में पानी भरें और इसमें दो चम्‍मच नींबू का रस गाड़ें. अब इससे बालों को धो लें. बाल शाइनी और खूबसूरत बनेंगे.

2.दही पैक

चमकदार और सिल्की बालों के लिए आप दही का बालो में इस्तेमाल कर सकते हैं. दही में विटामिन सी के साथ साथ कुछ हेल्दी फैट्स भी होते हैं जो कि बालों में जान लाते हैं और इसकी चमक बढ़ाने में मदद करते हैं. आप वीक में एक दिन खट्टी हो चुकी दही का हेयर पैक प्रयोग करें.

3.एवोकाडो पैक

एक पका हुआ एवोकाडो में 2 टेबल स्पून शहद और थोड़ा सा आंवला तेल मिलाकर एक मास्क तैयार करें. अब इसे अपने बालों को जड़ से सिरे तक लगाएं और आधा घंटा बाद धो लें. इससे बालों की चमक बढ़ती है और बालों की ग्रोथ बढ़ाने में भी ये मददगार है.

4.संतरे के छिलके

बालों की चमक बढाने के साथ साथ अगर डैंड्रफ को नियंत्रित करना है तो संतरे के छिलकों को पानी में उबाल लें और अगले दिन इस पानी को छानकर इसे हेयर रिंसर के रूप में उपयोग करें और इससे अपना बालो धोएं.

5.आंवले का प्रयोग

आंवले में विटामिन सी भरपूर होता है. आप आंवले को उबाल लें और ठंडा होने पर इसके पानी को बालों की स्कैल्प पर लगाएं. इसे रात भर बालों में लगा रहने दें. सुबह इसे धो लें. बाल मजबूत और चमकीले होंगे. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

