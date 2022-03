इन तरीकों से कम करें भाई-बहन में होने वाले झगड़े

Tips to get rid of siblings quarrels: भाई-बहन का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है. अक्सर भाई-बहन के बीच कुछ छोटी-छोटी बातों को लेकर नोंक-झोंक होती रहती है. जो समय के साथ भूली-बिसरे यादें (Memory) बनकर रह जाती है लेकिन यदि यह नोंक-झोंक रोज की बात हो जाए तो यह पूरे घर (Home) में तनाव का माहौल पैदा कर देती है. साथ ही यह उनकी दैनिक गतिवधियों पर भी बुरा असर डालती है.

आप भी अपने घर में रोज के झगड़ों से परेशान हो गए हैं तो हम आज आपको कुछ ऐसे उपाए बताने जा रहे है जिनसे भाई-बहन के बीच झगड़ों को कम किया जा सकता है.

अपनाएं ये उपाय

– कई बार ऐसा देखने में आता है कि माता-पिता बड़े बच्चों को लड़ाई में चुप करा देते हैं. फिर चाहे गलती किसी की भी रही हो. यह बात एकदम गलत है. यदि गलती छोटे ने की हो तो उसे चुप कराना और समझाना जरूरी है. आपके बार-बार बड़े को चुप कराने की आदत छोटे बच्चे को गलत संकेत दे सकती है.

– बच्चे अक्सर लड़ाई-झगड़े में एक-दूसरे की शिकायत अपने माता-पिता से करते है और उनकी बात सुनना आपका फर्ज है. लेकिन उनकी बात सुनने के बाद उनको यह समझाएं कि उनके भाई या बहन ने उनकी कब, कैसे और कहां कितनी मदद करी है. आपको अपने बच्चों को यह सिखाना होगा कि वे एक-दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे इसलिए जरूरी है कि वे साथ मिलकर रहें.

-माता-पिता अपने बच्चों को एक दूसरे की खासियतों के बारे में बताएं या उनसे कहें कि वे एक-दूसरे की खासियतों को पेपर पर लिखें. जब वे यह जानेंगे कि उसका भाई या बहन उसके बारे में क्या सोचते हैं तो उनमे लड़ाई-झगड़ा स्वतः ही ख़त्म हो जाएगा.

– माता-पिता को हमेशा अपने बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि लड़ाई-झगड़ा करने से कुछ फायदा नहीं है. इसलिए झगड़ा बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता. बल्कि झगड़ा खत्म करने से कई फायदे हो सकते हैं. उन्हें यह समझाना होगा कि यदि शांति के साथ वे एक-दूसरे के सामने अपनी बात रखें तो हो सकता है कि उनकी परेशानी का हल निकल सकता है.

Tags: Lifestyle, Parenting tips