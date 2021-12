Tips To Get Rid Of Bad Breath: मुंह की दुर्गन्ध से हैं परेशान? इन तरीकों से दूर कर सकते हैं समस्या

Tips To Get Rid Of Bad Breath: मुंह की दुर्गन्ध ऐसी दिक्कत है जिससे छुटकारा पाना तो हर कोई चाहता है. लेकिन इसका इलाज करना शायद ही कोई चाहता हो. ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इस दिक्कत को लोग स्वास्थ्य के नजरिये से ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं. लेकिन शर्मिंदगी का अहसास करवाने वाली इस परेशानी को दूर करने के लिए वो घरेलू नुस्खे की तलाश में जरूर रहते हैं. तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए आज हम आपको कुछ घरेलू तरीके बता रहे हैं. ये घरेलू नुस्खे मुंह की दुर्गन्ध से निजात दिलाने में परफेक्ट तरीके से काम करेंगे.

बता दें कि मुंह से आने वाली दुर्गन्ध की वजह कई हो सकती हैं. इनमें आंतों में खाना सड़ना, पाचन क्रिया का सही न होना, कब्ज रहना, पायरिया और दांतों से सम्बन्धी तमाम दिक्कतें शामिल हैं. इनमें से किसी भी तरह की दिक्कत की वजह से अगर आप भी मुंह से आने वाली दुर्गन्ध से परेशान हैं तो ये घरेलू तरीके आपके भी काफी काम आ सकते हैं. आइये जानते हैं इनके बारे में.

अमरूद के पत्ते चबायें

मुंह की दुर्गन्ध को दूर करने के लिए आप अमरूद के पत्ते चबा सकते हैं. साथ ही अगर आप चाहें तो अमरूद के पत्तों को पानी में उबालकर इस पानी से कुल्ला भी कर सकते हैं.

अनार का छिलका इस्तेमाल करें

आप अनार का छिलका भी मुंह की दुर्गन्ध को दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए अनार के छिलके को पानी में उबालकर इस पानी से कुल्ला करें.

सूखा धनिया चबायें

मुंह की दुर्गन्ध को मिटाने के लिए आप सूखा धनिया माउथ फ्रेशनर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप आधा चम्मच सूखा धनिया लेकर इसको सौंफ की तरह मुंह में रखकर चबाते रहें. आप दिन में दो-तीन धनिया इस्तेमाल कर सकते हैं.

सरसों के तेल से मसाज करें

मुंह की दुर्गन्ध को दूर करने के लिए आप सरसों के तेल में थोड़ा सा नमक मिलाकर इससे मसाज करें. इसके लिए आप आधा चम्मच नमक लेकर इसमें दो-तीन बूंद सरसों का तेल मिलाएं. इसके बाद उंगली की मदद से धीरे-धीरे दांतों और मसूड़ों पर मसाज करें.

लौंग चबायें

लौंग केवल दांतों के दर्द से ही आराम नहीं दिलाती है. बल्कि ये मुंह की दुर्गन्ध से भी निजात दिलाने में मदद करती है. इसके लिए आप दिन में दो-तीन बार एक-दो लौंग को मुंह में रखकर चबाते रहें.

सौंफ खाएं

सौंफ खाने से भी मुंह की दुर्गन्ध से छुटकारा मिलता है. सौंफ को आप माउथ फ्रेशनर की तरह दिन में कई बार इस्तेमाल करें, खासकर खाना खाने के बाद. इससे मुंह की दुर्गन्ध से तो निजात मिलेगी ही साथ ही साथ आपका हाज़मा भी दुरुस्त रहेगा.

