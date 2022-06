खटमल और दीमक से हैं परेशान, तो इन घरेलू नुस्खों से पाएं निजात

Tips to get rid of bedbugs and termite: तेजी से बदलते मौसम के कारण घर में कुछ कीड़े-मकोड़ों की समस्या देखने को मिलने लगती है. ऐसे में मक्खी, मच्छर जैसे कुछ इंसेक्ट्स को दूर रखने के लिए लोग कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लेते हैं. मगर खटमल और दीमक (Termite) से निजात पाना अक्सर लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है. ऐसे में कुछ घरेलू नुस्खे खटमल (Bedbugs) और दीमकों से छुटकारा दिलाने में आपकी मदद कर सकते हैं.

घर में मौजूद खटमल और दीमक ना सिर्फ घर के महंगे फर्नीचरों को खाना शुरू कर देते हैं बल्कि इनसे इंफेक्शन फैलने का भी खतरा बना रहता है. हालांकि घर में खटमल और दीमकों की मात्रा अधिक होने पर पेस्ट कंट्रोल का छिड़काव करना बेहतर रहता है. मगर, संख्या कम होने पर कुछ नेचुरल चीजें इन्हें खत्म करने में कारगर साबित हो सकती हैं.

खटमल खत्म करने के घरेलू उपाय

खटमल खत्म करने के लिए आपको कुछ खास मशक्कत करने की जरूरत नहीं है. इसके लिए किसी खराब या पुराने बॉउल में 2 चम्मच बोरिक पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच वॉशिंग पॉउडर डालकर पानी की मदद से अच्छी तरह मिक्स करके पेस्ट बना लें.

अब हाथों में ग्लव्स पहनने के बाद ही इस पेस्ट को छुएं. ग्लव्स पहनने के बाद पेस्ट की छोटी-छोटी गोलियां बनाएं और कुछ देर तक सूखने के बाद इन्हें फर्नीचर और खटमल वाली जगह पर रखें. इससे कुछ घंटों में घर के सारे खटमल छूमंतर हो जाएंगे. साथ ही ध्यान रहे कि इन गोलियों को बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखें

दीमक खत्म करने के घरेलू नुस्खे

दीमक अक्सर घर के फर्नीचर, खिड़कियों और दरवाजों को खाकर खराब कर देते हैं. ऐसे में दीमक से छुटकारा पाने के लिए 2 चम्मच बोरिक पाउडर में 2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच वॉशिंग पॉउडर मिलाएं. अब इसमें पानी एड करके घोल तैयार कर लें. इस घोल को किसी स्प्रे बॉटल में भरकर दीमक वाली जगह पर स्प्रे कर दें.

साथ ही दीमक खत्म होने के बाद हर 15-20 दिनों में इस मिश्रण को फर्नीचर पर स्प्रे करने से फिर कभी दीमक नहीं लगेंगे. इसके अलावा घोल को बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखने की कोशिश करें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

