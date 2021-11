शेविंग की वजह से काले पड़ गये अंडरआर्म्स को सही करने के लिए आजमायें ये तरीके

Tips to Get Rid of Blackness of Under Arms : कुछ महिलायें कहीं जाने की जल्दबाज़ी में, तो कभी किसी और वजह से अंडरआर्म्स (Under arms) को वैक्स नहीं करवाती हैं और शेविंग (Shaving) करती रहती हैं. ऐसा कई बार लगातार करते रहने की वजह से अंडरआर्म्स में काफी कालापन (Blackness) आ जाता है, जो कई तरीके आजमाने की बावजूद दूर नहीं होता है. अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप यहां बताये जा रहे इन तरीकों को आजमा कर इस परेशानी से निजात पा सकती हैं. आइये जानते हैं कि अंडरआर्म्स के कालेपन को किन तरीकों से दूर किया जा सकता है.

चीनी और ऑलिव ऑयल करेगा मदद

अंडरआर्म्स के कालेपन को दूर करने के लिए आप चीनी और ऑलिव ऑयल की मदद ले सकती हैं. इसके लिए आप एक बाउल में दो बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल लें और इसमें एक बड़ा चम्मच चीनी मिक्स कर लें. इसके बाद अपने अंडरआर्म्स को पानी की मदद से हल्का सा गीला कर लें और इस मिक्सचर को अंडर आर्म्स पर लगा कर धीरे-धीरे स्क्रब करें. इसके बाद इसको दस मिनट तक ऐसे ही लगा रहने दें फिर सादे पानी से धो लें. इस प्रक्रिया को हफ्ते में तीन बार तक दोहराएं, अंडर आर्म्स का कालापन दूर हो जायेगा.

खीरे की मदद लें

अंडरआर्म्स के कालेपन से निजात पाने के लिए आप खीरे की मदद ले सकती हैं. इसके लिए आप खीरे का रस निकाल कर अंडरआर्म्स पर लगा कर इसको कुछ देर रब करती रहें. या खीरे की स्लाइस काटकर अपने अंडरआर्म्स पर इसको दो-तीन मिनट तक हल्के हाथों से रगड़ती रहें. इसके बाद इसके रस को दस मिनट तक ऐसे ही लगा छोड़ दें, फिर पानी से धो लें. इस प्रोसेस को पंद्रह दिन तक लगातार दोहराती रहें, इस दिक्कत से निजात मिल जाएगी.

एलोवेरा जैल लगाएं

शेव करने से काले हो गए अंडरआर्म्स को सही करने के लिए आप एलोवेरा जैल भी लगा सकती हैं. इसके लिए आप प्रभावित जगह पर जैल को लगाकर कुछ देर हल्के हाथों से स्क्रब करें. फिर दस-पंद्रह मिनट इसको लगा रहने दें, इसके बाद पानी से धो लें. अगर आप चाहें तो एलोवेरा की पत्ती को बीच से छीलकर इसके जैल वाले हिस्से को अंडरआर्म्स पर स्क्रब कर सकती हैं. इस प्रोसेस को हफ्ते में चार बार तक दोहराएं, कालापन धीरे-धीरे ख़त्म हो जायेगा.

आलू का रस करें इस्तेमाल

अंडरआर्म्स के कालेपन को दूर करने के लिए आप आलू के रस का इस्तेमाल भी कर सकती हैं. इसके लिए आप आलू को पीसकर इसका रस निकाल लें और रुई के ज़रिये इसको अंडरआर्म्स पर लगा लें. इसको दस-पंद्रह मिनट तक ऐसे ही लगा रहने दें फिर पानी से धो लें. अगर आप चाहें तो आलू को बीच से काटकर इसको सीधे तौर पर हल्के हाथों से अंडरआर्म्स पर रब कर सकती हैं. इस प्रक्रिया को हफ्ते में तीन-चार बार दोहराती रहें, कालापन दूर हो जायेगा.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

