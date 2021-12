Tips to Get Rid of Fingers Cold: सर्दियों में हाथों की उंगलियां हो जाती हैं सुन्न तो फॉलो करें ये टिप्स

Tips to Get Rid of Fingers Cold: सर्दियों (Winter) के मौसम में ठंड की वजह से हाथों की उंगलियां (Fingers) भी अक्सर सुन्न सी हो जाती हैं. खासकर तब जब आप बिना ग्लव्स के टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हों या फिर किसी पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हों. ऐसे में हाथ (Hand) अच्छी तरीके से काम करना भी बंद कर देते हैं. इस स्थिति में लोग किसी भी तरह से हाथों को गर्म करने की तरकीब तलाशते हैं. जिनके लिए संभव है वो हाथों को गर्म करने के लिए आग या ब्लोअर की मदद लेते हैं. लेकिन जिनके लिए ये पॉसिबल न हो उनके लिए दिक्कत काफी बढ़ जाती है.

तो आज हम आपको सर्दी के मौसम में हाथों को गर्म करने के कुछ ऐसे तरीके बताते हैं. जो घर पर तो आसानी से आपके हाथों को गर्म करने में मदद करेंगे ही. अगर आप कहीं रास्ते में हैं तो भी हाथों की सर्दी और सुन्नपन से निजात दिलाने में आपकी मदद करेंगे. आइये जानते हैं इनके बारे में.

चाय-कॉफी या गर्म पानी की लें मदद

सर्दी के दिनों में आप अपने हाथों की ठंडक और सुन्नपन को दूर करने के लिए चाय-कॉफी या गर्म पानी की मदद ले सकते हैं. ये आपको घर पर और घर से बाहर भी आसानी के साथ उपलब्ध हो सकता है. इसके लिए आप हाथों के बीच में गर्म पानी या चाय-कॉफी का कप लेकर थोड़ी देर बैठ जायें. इससे हाथों की उंगलियों को तो ठंडक से राहत मिलेगी ही आपकी बॉडी की ठंड भी काफी हद तक कम हो जाएगी.

ये भी पढ़ें: Lips Care In Winter: सर्दियों में फटने लगे हैं होंठ? ये घरेलू नुस्खे आएंगे बेहद काम

फिंगर टिप्स को रब करें

अपनी उंगलियों को सर्दी से राहत देने के लिए आप अपनी फिंगर टिप्स को कुछ देर तक रब करते रहें. इसके लिए नाखूनों वाली जगह को रब करते रहें और फिंगर टिप्स यानी उंगलियों के पोरों को भी हल्का सा दबाते रहें. इस तरीके से ब्लड का फ्लो बढ़ेगा और उंगलियों का सुन्न पन दूर होकर उंगलियां एक्टिव होने लगेंगी.

ग्लव्स को गर्म करके पहन लें

अगर गलव्स पहनने के बावजूद आपके हाथों की उंगलियां ठंडक की वजह से सुन्न हो रही हैं. तो इसके लिए आप गलव्स को गर्म करके पहन लें इससे आपको काफी राहत मिलेगी. इसके लिए आप हेयर ड्रायर, आयरन जैसी चीजों की मदद ले सकते हैं. ग्लव्स का मेटीरियल देखकर आप गलव्स को उल्टा करके गर्म कर के इस्तेमाल कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: विंटर में स्किन प्रॉब्‍लम को रखना है दूर तो सोने से पहले चेहरे पर लगाएं ये 6 चीजें, स्किन बनेगी ग्लोइंग

सरसों का तेल इस्तेमाल करें

सर्दियों में उंगलियों को ठंड से राहत देने के लिए आप सरसों के तेल की मदद भी ले सकते हैं. इसके लिए आप सरसों के तेल को गर्म करके अपनी उंगलियों पर इससे मसाज करें. बेहतर होगा अगर इस तेल में आप लहसुन की कुछ कली भी मिक्स कर लें. इससे मसाज करने से आपकी उंगलियां भी ठंडक से राहत महसूस करेंगी. साथ ही स्किन की ड्राइनेस भी ख़त्म होने लगेगी.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Lifestyle, Tips and Tricks, Winter