इन दिनों कम हींं ऐसे लोग मिलेंगे जो हेयर और स्किन की समस्‍या से अछूते हों. बढ़ते प्रदूषण और बदलते लाइफ स्‍टाइल की वजह से आजकल कई लोगों के बाल कम उम्र में ही सफेद हो रहे हैं. बालों के सफेद होने की वजह (Causes Of Grey Hair) कई हो सकती हैं. जिसमें खान पान की भूमिका भी बहुत इंपोर्टेंट होती है. ऐसे में सफेद बालों की समस्या (White Hair Problem) से छुटकारा पाने के लिए कई उपाय (Remedy To Get Rid Of White Hair) हैं. उपाय के रूप में लोग हेयर डाई का प्रयोग करते हैं जो बालों में कई अन्‍य समस्‍याएं भी पैदा कर देता है. लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे उपाय हैं जिन्‍हें अपनाकर हम सफेद बालों की समस्‍या से निजात पा सकते हैं.एक लोहे के बर्तन में आंवला और रीठा रातभर भिगोकर रख दें. आप इसका पाउडर भी प्रयोग में ला सकते हैं. इसे दूसरे दिन बालों पर अच्छी तरह से लगाएं. फिर 30 मिनट के लिए बालों में ही रहने दें. इसके बाद धो दें. आप सप्ताह में 2-3 बार ऐसा करें. बालों में अंतर दिखने लगेगा.एलोवेरा स्किन के साथ साथ बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है. ये बालों में चमक लाता है. आप एलोवेरा जेल से अपने स्कैल्प पर मसाज करें. इसे सूखने दें और सूख जाने पर अच्‍छी तरह से धो दें. आपको कंडिशनर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. इसे आप वीक में दो से तीन बार करें. यह बालों को काला करने के साथ बालों को हेल्‍दी भी बनाता है.मेथी बालों के लिए हर मामले में बहुत हीं अच्‍छा होता है. अगर मेथी को नारियल तेल में मिलाकर मसाज किया जाए तो यह सफेद बालों को काला करते हैं. आप कैस्टर ऑयल में भी मेथी का प्रयोग कर सकते हैं. मेथी को रात भर भिगोएं और मिक्‍सी में पीस लें. सुबह इसे हेयर पैक की तरह प्रयोग में लाएं. यह भी बालों को काला करने में काफी मददगार साबित होगा.सफेद बालों को काला करने में प्याज काफी काम की चीज है. एक कटोरी में प्याज के रस को निकालें और इसे रूई की मदद से बालों की जड़ों में लगाएं. 15 मिनट छोड़ दें और बालों में शैंपू करें. सप्‍ताह में दो से तीन बार इसका प्रयोग करें. आपको जल्‍द हीं अंतर दिखने लगेगा. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)