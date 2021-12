सिरदर्द से रहते हैं परेशान तो राहत पाने के लिए आजमाएं ये 5 आयुर्वेदिक नुस्खे

How To Get Rid Of Headache : सिर दर्द (Headache) की समस्‍या अगर आपको बहुत अधिक परेशान कर रही है और आप दवाओं के सेवन से बचना चाहते हैं तो आप कुछ आयुर्वेदिक नुस्‍खों की मदद से सिर दर्द का इलाज कर सकते हैं. ओनलीमाईहेल्‍थ के अनुसार, ये नुस्खे पूरी तरह से नेचुरल चीजों से बने होते है जिस वजह से इनका साइड इफेक्‍ट नहीं होता. इसके अलावा यह आपके साइनस की समस्‍या, डस्‍ट एलर्जी, खांसी, जुकाम से भी राहत दिलाता है. तो आइए जानते हैं कि आप आयुर्वेद (Ayurvedic Remedies) की मदद से किस तरह अपने सिर दर्द को ठीक सकते हैं.

आयुर्वेद में सिरदर्द का इलाज (Ayurvedic remedies for headache)

1.पुदीना का उपयोग

अगर आपको साइनस, एलर्जी या फिर सर्दी-जुकाम की वजह से सिर में दर्द होता है तो आप पुदीने (Mint) का इस्तेमाल कर इसे ठीक कर सकते हैं. इसके लिए आप पुदीने का अर्क या तेल का इस्‍तेमाल कर सकते हैं. आप पुदीने के तेल से अपने सिर की मालिश करें. आप चाहें तो पुदीने की पत्तियों को पीसकर इसका लेप माथे पर लगा सकते हैं.

2.तुलसी की पत्तियां

अगर आपको गैस, सर्दी जुकाम की वजह से सिर दर्द हो रहा है तो आप तुरंत तुलसी (Tulsi) की पत्तियों से बनी चाय का सेवन करें. आप इसे काढा बनाकर भी पी सकते हैं.

3.पिपली का प्रयोग

अगर आपको एसिडिटी या फिर खांसी-जुकाम की वजह से सिर दर्द है तो आप पिपली (Pipli) का इस्तेमाल कर सकते हैं. पिपली के इस्तेमाल से शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों को भी दूर किया जा सकता है.

4.गिलोय का प्रयोग

अगर आपको एसिडिटी की वजह से सिरदर्द होता है तो आप गिलोय (Giloy) का जूस का सेवन करें. आप इसे पानी में मिलाकर पी सकते हैं. इससे एसिडिटी से राहत मिलेगी और सिरदर्द से आराम मिलेगा.

5.त्रिफला का सेवन

अगर आपको आंखों में परेशानी की वजह से सिर में दर्द होता है तो आप त्रिफला (Triphala) चुर्ण का सेवन कर सिरदर्द की समस्‍या को दूर कर सकते हैँ. सिरदर्द होने पर आप ब्राह्मी, लौंग, सौंफ, अदरक, मिश्री जैसी चीजों का भी सेवन कर सिरदर्द से आराम पा सकते हैं.

इन बातों का भी रखें ख्‍याल

-सिरदर्द होने पर मसालेदार चीजों से परहेज करें.

-स्ट्रेस से दूर रहें.

-रोजाना एक्सरसाइज करें.

-फाइबरयुक्त खाएं.

-आखों का चेकअप कराते रहें.

लेकिन अगर आपका सिर दर्द 24 घंटे से अधिक देर तक नहीं गया है तो आपको डॉक्‍टर की सलाह लेनी चाहिए.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

