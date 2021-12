बार-बार आ रही है हिचकी तो फटाफट करें ये काम, झट से मिलेगा आराम

How To Get Rid Of Hiccups: हिचकी (Hiccups) परेशानी तब बन जाती है जब आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन मे हों या कई लोगों के बीच में हों. ऐसे में जब हिचकी शुरू हो जाती है तो हर किसी की नजर आप पर अटक जाती है. ऐसे में शर्मिंदगी महसूस होना स्‍वाभाविक है. हेल्‍थलाइन के मुताबिक, अचानक से तापमान में बदलाव, तेजी से खाना, कार्बोनेटेड ड्रिंक पीने, स्‍पाइसी खाना खाने, तनाव, अल्‍कोहल का सेवन, अधिक या कम खाना खाने से कई बार हिचकी शुरू हो जाती है. इसे रोकने के लिए लोग तरह तरह के टोटके का इस्‍तेमाल करते हैं.

यहां हम आपको कुछ खास तरीके (Method) बता रहे हैं जिनकी मदद से आप आसानी से हिचकी को बंद (Treatment) कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि अगर अगली बार हिचकी हो तो आप इसे बंद करने के लिए क्‍या करना चाहिए.

हिचकी रोकने के कारगर उपाय (How To Get Rid Of Hiccups)

-कम से कम 5 बार मुंह बंद कर नाक से गहरी सांस लें और हर सांस को कम से कम 10 से 20 सेकेंड तक रोक कर रखें. हिचकी बंद हो जाएगी.

-एक पेपर बैग लें और उससे नाक और मुंह ढक लें. अब इसके अंदर गहरी सांस लें और निकालें. प्‍लास्टिक बैग का प्रयोग न करें.

-किसी चेयर पर बैठ जाएं और आगे की ओर झुक कर घुटने को कस कर गले लगाएं. कुछ देर इसी पोजीशन में रहें. हिचकी रुक जाएगी.

-उपर की ओर देखें और अपने जीभ को जितना अधिक हो सकते बाहर की ओर निकालकर रखें. हिचकी रुक जाएगी.

-नाक को जोर से बंद कर रखें और पानी पिएं.

-बर्फ डालकर ठंडा पानी धीरे धीरे सिप करते हुए पिएं. बीच बीच में इसी आई वॉटर से गरारा करें.

-आइस क्‍यूब को मुंह में रखें और टॉफी की तरह चूसें.

-एक चम्‍मच शहद और पीनट बटर मुंह में डालें और निगल लें.

-गर्म पानी से गरारा करें.

-जीभ पर सिरके की कुछ बूंद डालें, आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं.

-पानी में इलायची डालकर उबाल लें और इसमें नमक मिलाकर पिएं.

-अदरक का एक टुकड़ा मुंह में डाल लें और उसे चूसते रहें. कुछ ही देर में हिचकी बंद हो जाएगी.

