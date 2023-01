हाइलाइट्स उस क्‍लीनर का इस्‍तेमाल करें जिसमें सैलीसाइलिक एसिड (salicylic Acid) कंटेंट हो. फेस को वाइप करने के लिए आप अपने साथ एक्‍ने पैड रखें और इनका इस्‍तेमाल करें.

How To Get Rid Of Makeup Acne: त्‍योहारों का मौसम है और परफेक्‍ट दिखने के लिए महिलाएं मेकअप का सहारा लेती हैं. लेकिन कुछ महिलाओं की समस्‍या होती है कि मेकअप करते ही उनके चेहरे पर पिंपल्‍स आ जाते हैं. पिंपल्‍स की वजह से उनके लिए मेकअप करना डरावने सपने जैसा हो जाता है. ये पिंपल्‍स अक्‍सर टी जोन एरिया में होते हैं और लंबे समय तक चेहरे की खूबसूरती को खराब करते रहते हैं. कई बार तो इनका दाग महीनों तक नहीं जाता. अगर आप भी कुछ ऐसी समस्‍या से परेशान हैं तो यहां दी जा रही जानकारियां आपके काफी काम आ सकती है. डॉ निधि जो कॉस्‍मेटोलोजिस्‍ट हैं, उन्‍होंने अपने इंस्‍टाग्राम अकाउंट पर इससे संबंधित जानकारी शेयर की है और बताया है कि इस समस्‍या से हम किस तरह बच सकते हैं.

View this post on Instagram A post shared by Dr. Nidhi (@dr.nidhii)

मेकअप के बाद पिंपल्‍स की समस्‍या दूर करने के उपाय

दो बार करें क्‍लीन

आप जब भी मेकअप उतारें तो इस बाद हमेशा दो बार फेस को क्‍लीन करें. इसके लिए आप उस क्‍लीनर का इस्‍तेमाल करें जिसमें सैलीसाइलिक एसिड (salicylic Acid) कंटेंट हो. ये स्किन को एक्‍ने और दर्द से राहत दिलाएगा.

ये भी पढ़ें: सर्दियों की धूप भी कर सकती है आपकी स्किन का बुरा हाल, यहां जानें 5 जरूरी Beauty Tips

एक्‍ने पैड का इस्‍तेमाल

अगर आप अपने फेस को वाइप कर रहे हैं तो इसके लिए आप साथ में एक्‍ने पैड करे रखें और इसकी मदद से फेस वाइप करें. इस बात का ध्‍यान रखें कि इसमें ग्‍लाइकोलिक एसिड कंटेंट जरूर हो.

एक्‍ने हीलिंग पैच का इस्‍तेमाल

अगर चेहरे पर एक्‍ने या पिंपल्‍स हों तो आप रात में स्किन को क्‍लीन करने के बाद उन पर एक्‍ने हीलिंग पैच का इस्‍तेमाल करें. इसे आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं.

ये भी पढ़ें: हेयर और स्किन केयर में ऐसे करें बेलपत्र का इस्तेमाल, फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान

साफ ब्रश का करें इस्‍तेमाल

हमेशा इस बात का ध्‍यान रखें कि आप जब भी मेकअप करें तो इस्‍तेमाल होने वाला ब्रेश या स्‍पंज अच्‍छी तरह से साफ हो. इस्‍तेमाल के बाद उसे धोकर और सुखाकर ही स्‍टोर करें.

अधिक ना रगड़ें

जब भी स्किन को एक्‍सफोलिएट करना हो तो स्किन को अधिक रगड़ने से बचें.बेहतर होगा कि आप माइल्‍ड तरीके से इन्‍हें रब करें.

Tags: Fashion, Lifestyle, Skin care