घर पर चूहों ने मचा रखा है उधम? इन नेचुरल चीजों से पाएं छुटकारा

How to get rid of mice naturally : घर पर चूहों (Mice) का होना एक सामान्‍य सी बात है. लेकिन अगर ये आपके लिए मुसीबत बन रहे हैं इन्‍हें भगाना आपके लिए बहुत जरूरी होता है. इन्‍हें दूर रखने के लिए आमतौर पर साफ सफ़ाई रखने की बात कही जाती है. लेकिन इसके बावजूद अगर घर में चूहों को आतंक खत्‍म नहीं हो रहा तो कुछ लोग दवाओं की मदद से इन्‍हें भगाते हैं. अगर आपके घर में बच्‍चे हैं या पालतू जानवर हैं तो इन चूहे मारने या भगाने वाली दवाओं का इस्‍तेमाल खतरनाक हो सकता है. ऐसे में आपके लिए कुछ घरेलू उपाय (Home remedies) हैं जिनकी मदद से चूहों को घर से दूर रखा जा सकता है. ये चीजें बिलकुल नैचुरल (Natural) होती हैं जिनकी महक से ही चूहे भाग जाते हैं और दोबारा उन जगहों पर जाने से बचते हैं. तो आइए जानते हैं कि कुछ नेचुरल और प्रभावशाली तरीक़े, जिनकी मदद से आप चूहों के आतंक से छुटकारा पा सकते हैं.

चूहों को घर से भगाने का नेचुरल तरीका

पिपरमिंट ऑयल

चूहों को पिपरामेंट की गंध पसंद नहीं होती है इसलिए आप इसका इस्तेमाल उन्हें घर से बाहर रहने के लिए कर सकते हैं. आप कुछ कॉटन बॉल्स को प्योर पिपरामेंट एसेंशियल ऑयल में भिगोएं और उन्हें उन जगहों पर रखें जहां पर चूहे अक्‍सर नजर आते हैं. कुछ दिनों में इन कॉटन बॉल्स को बदलते रहें जिससे उनकी महक दोबारा से तीखी बनी रहे.

लौंग

स्‍वाद में लौंग कड़वा और मसालेदार होता है जिसे चूहों से छुटकारा पाने में हम इस्‍तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप कुछ साबुत लौंग को कपड़े के टुकड़ों में बांधें और जगह जगह पर रख दें. लौंग के तेल को आप कॉटन में भिगोकर भी इस्‍तेमाल कर सकते हैं.

लाल मिर्च

लाल मिर्च से भी चूहे दूर रहते हैं. आप उन जगहों पर लाल मिर्च पाउडर छिड़कें जहां पर चूहे नजर आते हैं. लेकिन अगर घर में बच्चे और पालतू जानवर हैं तो आप लाल मिर्च को किसी पुराने कपड़े में बांधकर रख सकते हैं.

प्याज़

प्याज़ की गंध से भी चूहे भागते हैं. ऐसे में आप अपने घर के आसपास ताज़ा प्याज रखें और उन्हें नियमित रूप से बदल दें.

बेकिंग सोडा

बेकिंग सोडा आप उन जगहों पर रखें जहां चूहों का अक्सर आना-जाना होता है. बेकिंग सोडा को आप रात भर के लिए छोड़ दें. सुबह पाउडर को साफ़ कर दें. दो से तीन दिन तक इस विधि दोहराएं.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

