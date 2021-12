नाखूनों के पास की खाल निकलने से हैं परेशान? अपनाएं ये घरेलू उपाय

Tips To Get Rid Of Peeling Skin Near Nails: सर्दियों (Winter) में हाथ की उंगलियों के नाखूनों (Fingernails) के पास से खाल निकलने की दिक्कत बहुत से लोगों को होती है. ये देखने में तो काफी नॉर्मल सी नजर आती है लेकिन कई बार ये बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाती है. ऐसा इसलिए क्योंकि नाखूनों के साइड से निकल रही स्किन के रेशे, जिसको कुछ लोग ‘सोनू’ कहते हैं, कई बार बहुत ज्यादा दर्द और जलन का अहसास करवाते हैं. छोटी सी दिखने वाली ये दिक्कत लोगों के लिए बहुत ज्यादा बड़ी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि कई बार उंगलियों के पास नाखून (Nails) के पकने की दिक्कत भी इससे होने लगती है.

अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो आप इससे निजात पाने के घरेलू तरीके भी तलाश करते रहते होंगे. क्योंकि इसके लिए डॉक्टर के पास जाना शायद ही कोई चाहता हो. तो आइये आज हम आपको इस दिक्कत से निजात पाने के कुछ घरेलू तरीके (Home remedies) बताते हैं. आइये जानते हैं इसके बारे में.

हाथों को गुनगुने पानी में डुबो कर रखें

हाथों की उंगलियों के नाखूनों के आस-पास से निकल रही खाल को सही करने के लिए आप रोजाना लगभग पांच मिनट के लिए अपने हाथों को गुनगुने पानी में डुबोकर रखें. अगर आप चाहें तो पानी में नींबू का रस भी मिक्स कर सकते हैं.

पैट्रोलियम जेली से करें मसाज

इस दिक्कत से निजात पाने के लिए आप रोजाना रात को सोने से पहले पैट्रोलियम जेली से अपने नाखूनों और उसके आस-पास हल्के हाथों से कुछ देर मसाज करें.

ओट्स का पेस्ट इस्तेमाल करें

ओट्स के पेस्ट का इस्तेमाल भी आप इस समस्या से निजात पाने के लिए कर सकते हैं. इसके लिए आप ओट्स को गुनगुने पानी में कुछ देर भिगोकर पेस्ट बना लें. फिर इस पेस्ट को नाखूनों पर लगाकर मसाज करें.

शहद से मसाज करें

शहद को भी आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए रोजाना रात को सोने से पहले आप शहद को नाखूनों और उसके साइड की स्किन पर लगा कर मसाज करें.

एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें

एलोवेरा जेल की मदद भी आप इसके लिए ले सकते हैं. इसके लिए नियमित तौर पर कुछ दिन आप नाखूनों और उसके साइड की खाल पर एलोवेरा जेल लगाएं और मसाज करें.

ऑलिव ऑयल से मसाज करें

हर रोज़ नाखूनों और उसके आस-पास की स्किन पर ऑलिव ऑयल से मसाज करें. अगर ऑलिव ऑयल न हो तो सरसों या नारियल तेल का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं.

खीरे के टुकड़े रगड़ें

इस समस्या से राहत पाने के लिए आप खीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप खीरे के टुकड़े काटकर नाखूनों के आस-पास की जगह पर धीरे-धीरे रगड़ें.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

