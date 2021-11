पिंपल्स से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, रातोंरात दिखेगा असर!

How To Get Rid Of Pimples : आमतौर पर पिंपल्‍स (Pimples) होने की वजह आपकी स्किन (Skin) टाइप के हिसाब से सही मेकअप (Makeup) प्रोडक्ट का इस्तेमाल न करने, त्वचा को समय समय पर साफ नहीं करने, रात को सोने से पहले मेकअप नहीं हटाने, पीओसीडी की समस्‍या, पीरियड्स और प्रेग्नेंसी के दौरान हार्मोनल बदलाव, खाने में शुगर, नमक और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से होते हैं. अगर आप पिंपल्‍स से रातों रात छुटकारा पाना चाहते हैं तो इन घरेलू नुस्‍खों (Home Remedies) को अपनाया जा सकता है.

पिंपल्‍स को दूर करने के घरेलू उपाय

1.टी ट्री ऑयल

टी ट्री ऑयल में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो पिंपल्स से छुटकारा दिलाने में काफी सहायक हैं. आप इसे नारियल तेल में 2 से 3 बूंद मिलाकर प्रयोग में ला सकते हैं.

2.एलोवेरा जेल

ऐलोवेरा जेल स्किन के लिए काफी लाभदायक है. अगर चेहरे पर पिंपल्‍स हो गए हैं तो आप पिंपल्‍स पर एलोवेरा जेल लगाएं और रातभर के लिए छोड़ दें. आप इसका इस्तेमाल ड्राईनेस दूर करने के लिए भी कर सकते हैं. ये त्वचा में नेचुरल मॉश्चराइजर को ठीक करने का काम करता है.

इसे भी पढ़ें : विंटर में स्किन की देखभाल के लिए मक्खन का करें इस्तेमाल, बेजान त्वचा पर आएगा तुरंत निखार

3.शहद

शहद में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो पिंपल्स से छुटकारा दिलाने में मदद करता है. रात के समय आप पिंपल्स वाले एरिया में शहद लगाएं और सुबह उठकर इसे धो लें.

4.ग्रीन टी

ग्रीन टी का एक बैग गर्म पानी में डालें और इसे निकालकर ठंडा कर दें. जब ग्रीन टी बैग ठंडा हो जाएं तो पिंपल्स पर रखें. आप इसे रात में सोने से पहले लगाएं और रातभर छोड़ दें. ग्रीन टी में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते है जो सूजन और रेडनेस को कम करने में काफी सहायक होता है.

इसे भी पढ़ें : बड़े काम के हैं ये होममेड डार्क सर्कल्स आई पैक, जानें इसे बनाने का तरीका और फायदे

5.आइस

पिंपल्‍स को ठीक करना हो तो रात के समय एक आइस क्यूब को कपड़े में लपेट लें और पिंपल्स पर लगाएं. इसे 20 सेकंड तक पिंपल्‍स पर रखें और फिर हटा लें. ऐसा आप 4 से 5 बार करें. ऐसा आप दिन में दो बार करें. यह सूजन और पिंपल्स को कम करने में मदद करता है.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Home Remedies, Lifestyle, Skin care, Winter