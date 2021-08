अगर वैक्सिंग के बाद निकलते हों स्किन पर दाने, तो राहत पाने के लिए करें ये घरेलू उपाय

Tips to Get Rid of Rashes And Swelling After Waxing: स्किन (Skin) की सॉफ्टनेस और क्लीनिंग के लिए अब केवल महिलायें ही नहीं बल्कि पुरुष भी वैक्सिंग (Waxing) करवाने लगे हैं. कई बार लोग वैक्सिंग करवाने के लिए ब्यूटी पार्लर जाते हैं तो कभी घर पर ही वैक्सिंग कर लेते हैं. लेकिन अक्सर देखा जाता है कि वैक्सिंग के बाद कुछ लोगों की स्किन पर महीन दाने निकल आते हैं. जिनमें खुजली (Itching) और सूजन की दिक्कत भी होने लगती है. दाने निकलने की इस दिक्कत को दूर करने के लिए आप यहां बताये जा रहे घरेलू उपायों की मदद ले सकते हैं.

एलोवेरा जेल

वैक्सिंग के बाद स्किन पर दाने निकलने की दिक्कत से राहत पाने के लिए आप एलोवेरा जेल की मदद ले सकते हैं. इसके लिए आप एलोवेरा की एक पत्ती लेकर उसमें से ताज़ा जेल निकाल लें. अब इस जेल को वैक्सिंग के बाद अपनी स्किन पर लगाकर कुछ घंटों के लिए छोड़ दें. अगर आप इन दानों से जल्दी राहत पाना चाहते हैं तो आप रोजाना रात को सोने से पहले वैक्सिंग की जगह पर एलोवेरा जेल लगा सकते हैं. एलोवेरा में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ काम करने की क्षमता होती है जिसकी वजह से दाने और सूजन से राहत मिलती है.

टी-ट्री ऑयल-ऑलिव ऑयल

स्किन पर वैक्सिंग की वजह से निकले दानों और सूजन से निजात पाने के लिए आप टी-ट्री ऑयल और ऑलिव ऑयल की मदद ले सकते हैं. इसके लिए आप एक चम्मच ऑलिव ऑयल में दो-तीन बूंदें टी-ट्री ऑयल की मिलाकर दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें. अब इस तेल को अपनी स्किन पर लगा कर हल्के हाथों से दो-तीन मिनट मसाज करें. आप चाहें तो दाने ठीक होने तक रोज़ाना सोने से पहले इस तेल से मसाज करके, इसको रात भर ऐसे ही लगा रहने दें. टी ट्री ऑयल में एंटी-इन्फ्लामेट्री और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं जो सूजन और दानों से निजात दिलाने में मदद करते हैं.

सेब का सिरका

वैक्सिंग के बाद स्किन पर होने वाले दानों और सूजन को दूर करने के लिए आप सेब का सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप एक चम्मच पानी लेकर इसमें आधा चम्मच सेब का सिरका मिक्स कर लें. अब इसको रुई की मदद से प्रभावित जगह पर लगाकर कुछ मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें. जब ये सूख जाये तो इसको साफ पानी से धो लें. सेब के सिरके में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं. जो दानों और सूजन को दूर करने में मदद करते हैं.

नारियल तेल

दाने और सूजन को कम करने के लिए आप नारियल तेल की मदद भी ले सकते हैं. इसके लिए आप हर बार वैक्सिंग के बाद स्किन को क्लींजर से साफ कर लें. फिर स्किन को सुखाकर इस पर नारियल तेल लगाकर हल्के हाथों से पांच मिनट तक मसाज करें. अगर आप चाहें तो तेल को स्किन पर कुछ देर के लिए ऐसे ही लगा छोड़ दें. इसके बाद पानी से साफ़ कर लें. नारियल तेल में फेनोलिक एसिड और पॉलीफेनोल जैसे एंटी-बैक्टीरियल तत्व होते हैं जो दाने और सूजन की दिक्कत को कम करने में मदद करते हैं.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)