बॉडी शेविंग के बाद रेजर रैशेज और दानें करते हैं परेशान? ये आसान और इफेक्टिव टिप्स आज़माएं

How To Get Rid Of Razor Bumps : अगर आप बॉडी के अनचाहे बालों से छुटकारा पाने के लिए रे‍जर (Razor) की मदद लेते हैं तो रेजर बम्‍प्‍स (Razor Bumps) या रेजर रैशेज (Rashes) से बखूबी वाकिफ होंगे. दरअसल जब हम रेजर की मदद से अपनी स्किन को शेव करते हैं तो कई बार स्किन पर लाल लाल दानें हो जाते हैं और उनमें खुजली भी होने लगती है. यही नहीं, ये कई बार बड़े जो जाते हैं और पिंपल्‍स की तरह दर्द होने लगते हैं. ऐसे में कई लोग रेजर से बॉडी शेविंग से कतराते हैं और जरूरत पड़ने पर वैक्सिंग की मदद से अनचाहे बालों को हटाना बेहतर मानते हैं. लेकिन आपको बता दें कि आप अगर इमरजेंसी में रेजर का उपयोग करते हैं तो इनके साइड इफेक्‍ट्स से बचने के लिए कुछ आसान से उपायों की मदद ले सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि रेजर रैशेज से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है.

रेजर बम्प्स और रैशेज को इस तरह करें ठीक

1.एलोवेरा का प्रयोग

एलोवेरा स्किन की कई समस्‍याओं को दूर करने में काफी फायदेमंद होता है. ऐसे में अगर बॉडी शेविंग के दौरान स्किन पर एलर्जी आ गए हैं तो आप उन जगहों पर एलोवेरा जेल लगाएं और उन्‍हें सूखने दें. इसके बाद गुनगुने पानी से स्किन को धो लें. ऐसा आप रोज करें.

2.कैलामाइन लोशन

शेविंग करने के बाद अपनी स्किन पर कैलामाइन बॉडी लोशन अप्‍लाई करें. ऐसा करने से रैशेज कम होते हैं और स्किन कूल रहती हैं.

3.देसी घी

आप देसी घी की मदद से भी रेजर रैशेज को ठीक कर सकते हैं. आप नहाने से पहले 1 चम्मच घी में आधा चम्मच शहद मिला लें और इससे त्वचा की मालिश करें. इससे त्वचा मुलायम होगी और उसे नमी भी प्रदान होगी.

4.गर्म सिकाई

रेजर बम्प्स की समस्या आसानी से नहीं जाती, ऐसे में इससे तुरंत छुटकारा पाने के लिए त्वचा पर गर्म सिकाई करें. आप सूती कपड़े को तवा पर गर्म करें और इससे सेंक करें.

5.दें कोल्ड कंप्रेस

शेविंग के बाद अगर त्वचा पर जलन हो रही है तो आप इसे कोल्ड कंप्रेस दें. बर्फ के टुकड़े को एक सूती कपड़े में लपेटकर आप कोल्ड कंप्रेसर बना सकते हैं. यह सूजन को कम करेगा और जलन को शांत करेगा. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

