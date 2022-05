फ्रिज से आ रही हो बदबू तो दूर करने के लिए ये टिप्स करें फॉलो

Tips to Get Rid of Refrigerator Smell: गर्मी के मौसम में फ्रिज का इस्तेमाल करना काफी आम बात होती है. पानी ठंडा करने से लेकर खाने की चीजों को खराब होने से बचाने के लिए फ्रिज की खूब मदद ली जाती है. मगर, ज्यादा इस्तेमाल होने और ठीक से साफ-सफाई न होने के चलते कई बार फ्रिज से बदबू आने लगती है. ऐसे में फ्रिज खोलने पर न सिर्फ ये बदबू आपको परेशान करती है बल्कि फ्रिज में रखी चीजों से भी स्मैल आना शुरू हो जाती है. वहीं कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके आप फ्रिज की बदबू (Refrigerator Smell) को चुटकियों में छूमंतर कर सकते हैं.

दरअसल हर रोज फ्रिज की सफाई करना नामुमकिन होता है. वहीं कई बार सफाई करने के कुछ दिनों बाद ही फ्रिज से स्मैल आने लगती है. ऐसे में स्मैल का कारण पता लगाने के लिए भी लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है. इसीलिए हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं फ्रिज की बदबू दूर करने के कुछ टिप्स, जिन्हें आजमाकर आप फ्रिज को फ्रेश और स्मैल फ्री रख सकते हैं.

एयरटाइट कंटेनर की लें मदद

फ्रिज में बचा हुआ खाना रखने से अक्सर खाने की स्मैल पूरी फ्रिज में फैल जाती है. इसलिए बचे खाने को रखने के लिए आप एयरटाइट कंटेनर की मदद ले सकते हैं. इससे फ्रिज में खाने की बदबू बिल्कुल नहीं आएगी.

फ्रिज का टेम्प्रेचर सही करें

फ्रिज को स्मैल फ्री रखने के लिए तापमान पर खास ध्यान देना जरूरी है. गर्मी बढ़ने के साथ फ्रिज का तापमान कम रखने से फ्रिज ठंडी रहती है. इसलिए गर्मियों में फ्रिज का टेम्प्रेचर 4-5 डिग्री पर सेट करें.

बेकिंग सोडा होगा मददगार

फ्रिज की स्मैल दूर करने के लिए आप बेकिंग सोडा की भी मदद ले सकते हैं. बेकिंग सोडा को पानी में घोल कर फ्रिज की सफाई करने के साथ-साथ कटोरी में बेकिंग सोडा घोलकर फ्रिज में रखने से भी फ्रिज से बदबू नहीं आती है.

फ्रिज में रखी चीजें करें चेक

फ्रिज में रखे फल और सब्जियों को समय-समय पर चेक करना ना भूलें. कम से कम हफ्ते में एक बार सभी चीजों की अच्छे से जांच करके खराब हो रही चीजों को फ्रिज से बाहर निकाल दें.

वैनिला एसेंस रखें

फ्रिज को स्मैल फ्री रखने के साथ-साथ अगर आप फ्रिज को महकाना भी चाहते हैं, तो वैनिला एसेंस आपके लिए काफी मददगार हो सकता है. इसके लिए कॉटन पर वैनिला एसेंस की कुछ बूंदें डालकर फ्रिज में रख दें. कुछ ही देर में फ्रिज से महक आने लगेगी. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

