स्कैल्प की फंगस और पपड़ी को ख़त्म करने के लिए इन नेचुरल ऑयल्स का करें इस्तेमाल, बाल भी हो जाएंगे हेल्दी

How to Get Rid of Scalp: महिला हो या पुरुष, आज कल हर किसी के सिर (Scalp) में खुजली, फंगस (Fungus) डेंड्रफ, डॉयनेस और पपड़ी (Crust) जमने जैसी दिक्कतें आम बात है. इन दिक्कतों के चलते सिर की त्वचा को तो नुकसान पहुंचता ही है. बालों की सेहत के लिए भी ये नुकसानदायक होता है. इन से निजात पाने के लिए आप कुछ नेचुरल ऑयल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. जो आपको इन सारी परेशानियों से छुटकारा दिला सकते हैं. आइये बताते हैं कि आप किस-किस तरह के ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं.

ऑलिव ऑयल

ऑलिव ऑयल यानि जैतून के तेल के इस्तेमाल से आपको काफी फायदा होगा. हफ्ते में चार दिन रात को सोने से पहले ऑलिव ऑयल से अपने स्कैल्प की मसाज करें। इससे डॉयनेस तो दूर होगी ही पपड़ी भी निकल जाएगी. साथ ही बालों को पोषण भी मिलेगा.

भृंगराज ऑयल

भृंगराज ऑयल से सप्ताह में कम से कम दो दिन अपने सिर की मसाज करें. ऐसा करने के लिए आप रात को सोने से पहले का समय चुन सकते हैं. ये रात भर आपके स्कैल्प में रहकर हेयर रूट्स को नरिशमेंट देगा. इससे आपके बालों में डेंड्रफ और डॉयनेस की दिक्कत भी दूर होगी और फंगस से भी छुटकारा मिलेगा. साथ ही बालों को ग्रोथ और हेल्थ भी मिलेगी.

आलमंड ऑयल

आलमंड ऑयल यानि बादाम का तेल पोषक तत्वों से भरपूर होता है. स्कैल्प पर इसकी मसाज करने से जहां बालों को पोषण मिलता है. वहीं ये फंगस, डेंड्रफ, डॉयनेस और पपड़ी जमने जैसी दिक्कतों को भी दूर करता है. इसको सप्ताह में कम से कम तीन बार इस्तेमाल करना चाहिए.

सेसमी ऑयल

सेसमी ऑयल यानि तिल के तेल की मालिश आपके सिर और बालों के लिए बेहद फायदेमंद होगी. इसमें एंटी फंगल गुण होते हैं जो फंगस, डेंड्रफ, खुजली और रूखेपन से छुटकारा दिलाते हैं. साथ ही बालों की चमक बढ़ती है. हेयर फॉल से छुटकारा मिलता है और बालों की ग्रोथ भी बढ़ती है. सप्ताह में कम से कम तीन बार इसे इस्तेमाल करें.

कोकोनट ऑयल

स्कैल्प की सेहत को सुधारने में कोकोनट ऑयल भी मददगार है. इससे सिर की मसाज करने से डेंड्रफ, फंगस, पपड़ी और डॉयनेस जैसी दिक्कतें तो कम होती ही हैं. बालों को हेल्थ और ग्रोथ भी मिलती है. इसमें मॉइश्चराइजिंग एजेंट होते हैं जो बालों और स्कैल्प के लिए मददगार होते हैं.

