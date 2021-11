अगर बार बार होती है स्किन एलर्जी तो निजात पाने के लिए अपनाएं ये घरेलू तरीके

Tips to Get Rid of Skin Allergies: किसी-किसी की त्वचा (Skin) बहुत ज्यादा संवेदनशील (Sensitive) होती है और इस वजह से उनको अकसर ही स्किन एलर्जी (Skin allergies) होती रहती है. जिसके चलते त्वचा पर जगह-जगह खुजली और लाल चकत्ते की दिक्कत हो जाती है. इस दिक्कत के चलते जहां लोगों को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो वहीं ये युवतियों के लिए काफी चिंता का विषय भी हो जाता है. लेकिन बता दें कि ऐसी स्थिति में आपको घबराने की नहीं बल्कि उस घरेलू इलाज को अपनाने की ज़रूरत है, जिसके बारे में हम आपको यहां बताने जा रहे हैं. आइये जानते हैं कि स्किन एलर्जी होने पर आप किन घरेलू उपायों को अपना सकते हैं.

तुलसी की पत्तियां

तुलसी की पंद्रह-बीस पत्तियों को धोकर ग्राइंडर में डालकर बारीक पीसकर पेस्ट तैयार कर लें. फिर इस पेस्ट को एलर्जी वाली जगह पर लगा कर आधे घंटे के लिए छोड़ दें. फिर इसके बाद साफ़ पानी से स्किन को धोकर मुलायम कपड़े से सुखा लें. ऐसा कुछ दिनों तक करने से स्किन एलर्जी से निजात मिल जायेगी.

शहद

शहद का इस्तेमाल भी आप स्किन एलर्जी को दूर करने के लिए कर सकते हैं. इसके लिए आप दो-तीन चम्मच शहद लेकर इसमें बिना कुछ मिक्स किये सीधे तौर पर एफेक्टिड एरिया पर लगा लें. इसको बीस-पच्चीस मिनट के लिए ऐसे ही लगा रहने दें फिर साफ़ पानी से धोकर सुखा लें. एलर्जी ठीक न होने तक आप इस प्रोसेस को रोज़ाना दिन में दो-तीन बार तक दोहरा सकते हैं.

एलोवेरा जेल

एलोवेरा जेल का इस्तेमाल आप स्किन एलर्जी को दूर करने के लिए कर सकते हैं. अगर आपके घर एलोवेरा का पौधा लगा हो तो इसके एक पत्ते को काटकर इसमें से ताज़ा जेल निकाल कर इसे प्रभावित जगह पर लगाएं और इसको करीब आधा घंटा लगा रहने दें. जब ये सूख जाये तो स्किन को साफ़ पानी से धो लें. अगर एलोवेरा का पौधा उपलब्ध नहीं है तो आप चाहें तो बाजार का जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

नारियल का तेल

नारियल का तेल भी आप स्किन एलर्जी को दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप नारियल के तेल की कुछ बूंदों को हथेली पर रखें और उंगली की मदद से प्रभावित जगह पर लगायें. इसको आधे घंटे तक लगा रहने दें फिर स्किन को धोना चाहें तो धो कर टॉवल से सुखा लें. इस प्रक्रिया को दिन में तीन-चार बार तक दोहरा सकते हैं.

टी-ट्री ऑयल

स्किन एलर्जी से राहत पाने के लिए आप टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. इसके लिए आप टी-ट्री ऑयल की पांच-सात बूंदों को नारियल या किसी अन्य तेल में मिक्स कर लें. फिर इसे प्रभावित जगह पर लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें. इसके बाद चाहें तो स्किन को साफ़ पानी से धोकर सुखा लें. दिन में दो-तीन बार इस प्रोसेस को दोहरायें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

