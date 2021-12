टॉन्सिल हो गए हैं? न हों परेशान, तुरंत करें घरेलू इलाज

Tips To Get Rid Of Tonsil Problem: सर्दी (Winter) के दिनों में बहुत लोगों को टॉन्सिल (Tonsils) की दिक्कत हो जाती है. जिसकी वजह से गले और कान में दर्द, पानी पीने में परेशानी, जबड़े में तकलीफ जैसी और कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. बता दें कि टॉन्सिल गले (Throat) के पास दोनों तरफ स्थित एक ग्रंथि है. जिसमें कई बार बैक्टीरियल इंफेक्शन होने की वजह से, तो कभी अनहेल्दी खाने और कभी सर्दी लगने की वजह से सूजन आ जाती है. जिसकी वजह से गले और कान के साथ जबड़े में दर्द और सूजन भी हो जाती है. जिसके लिए लोग तरह-तरह के इलाज करते हैं लेकिन कई बार इससे उनको फायदा नहीं होता है.

आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू इलाज के बारे में बताते हैं. जिनको करने के बाद आपको जल्द ही टॉन्सिल की दिक्कत से निजात मिल सकती है. इन घरेलू इलाज को करना काफी किफायती भी है और आसान भी. आइये जानते हैं इसके बारे में.

नमक के पानी से गरारे करें

टॉन्सिल की दिक्कत से निजात पाने के लिए आप नमक के गरारे यानी गार्गल कर सकते हैं. इसके लिए आप एक गिलास पानी को गुनगुना कर लें. इसके बाद इस पानी में एक चम्मच नमक मिलाकर इससे गार्गल करें.

ये भी पढ़ें: सर्दी में आपका भी गला ड्राई हो जाता है, अपनाएं ये आसान नुस्खें

अगर आप दिन में दो-तीन बार नमक के पानी से गरारे करते हैं, तो आपको कुछ ही दिनों में टॉन्सिल के दर्द और सूजन से आराम मिल जायेगा.

दूध और शहद का इस्तेमाल करें

टॉन्सिल में दर्द और सूजन से राहत पाने के लिए आप दूध और शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. इसके लिए आप रात को सोने से पहले गर्म दूध में शहद मिलाकर पियें. इससे आपको जल्द राहत मिल जाएगी. साथ ही गले में होने वाले इंफेक्शन से निजात देने में भी ये काफी मदद करेगा.

ये भी पढ़ें: सर्दी-खांसी की वजह से गले में हो रहे दर्द को चुटकियों में दूर करेगा केले का छिलका

हल्दी-काली मिर्च वाला दूध पियें

टॉन्सिल की परेशानी को दूर करने के लिए आप हल्दी-काली मिर्च वाला दूध भी पी सकते हैं. इसके लिए आप रात को सोने से पहले एक गिलास दूध को उबाल लें. जब ये हल्का गर्म रह जाये तब इसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्च डालकर इसका सेवन करें. इससे आपके टॉन्सिल में दर्द और सूजन की दिक्कत जल्दी ही ठीक हो जाएगी.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Health, Health benefit, Lifestyle