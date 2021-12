दांतों का पीलापन करना है दूर? घर पर बने इस पाउडर की लें मदद

Tips to Get Rid of Yellow Teeth: कहते हैं दांतों (Teeth) की सेहत से हमारी ओवरऑल हेल्थ जुड़ी होती है. वहीं दांतों के पीलेपन से सामाजिक रूप से भी हमें परेशानी आती है. कभी-कभी हम कितनी भी कोशिश कर लें या फिर कितने भी टूथपेस्ट (Tooth-Paste) बदल लें पर दांतों का पीलापन (Yellowness) ख़त्म नहीं हो पाता. उस पर यदि मुंह से बदबू आने की भी दिक्कत हो तो यह समस्या सामाजिक तौर पर और भी बढ़ जाती है. दांतों का पीलापन दूर करने के लिये कुछ महंगे केमिकल्स भी आते हैं पर उनके प्रयोग से दांतों की ऊपरी मजबूत सतह क्षतिग्रस्त हो सकती है.

आप दांतों के पीलेपन से निजात पाने के लिए कुछ कारगर घरेलू-नुस्ख़े भी आज़मा सकते हैं. जो किसी भी दूसरे उपाय से किसी भी लिहाज़ में कम बेहतर नहीं हैं. ऐसा ही एक घरेलू नुस्खा हम आपको बताते हैं. जो दांतों का पीलापन दूर करके उनको फिर से चमकाने में आपकी मदद करेगा.

इस तरह से तैयार करें पाउडर

दांतों का पीलापन दूर करने के लिये ये घरेलू उपाय (Home Remedy) सहज भी है और सस्ता भी. इसके साथ ही इसके कोई साइड इफेक्ट्स होने का खतरा भी आपको नहीं होगा. आपको इस पाउडर को तैयार करने के लिए चाहिये होगा, एक चम्मच दालचीनी पाउडर, एक चम्मच मुलैठी, एक चम्मच लौंग का पाउडर, एक चम्मच काला नमक या सेंधा नमक, सूखी नीम और पुदीने की पत्तियां.

इन सबको आपस में मिलाकर मिक्सी में या कैसे भी कूट-पीसकर बारीक पाउडर बनाकर रख लें, फिर इसको दांतों पर इस्तेमाल करें. पीले दांतों को फिर से सफेद करने का यह घरेलू नुस्ख़ा बहुत प्रभावी ढंग से काम करता है.

ऐसे करें पाउडर का इस्तेमाल

दांतों का पीलापन दूर करने के लिये बनाये गये इस पाउडर का उपयोग मंजन की तरह ही करना होता है. इसके लिये इस पाउडर की एक चम्मच मात्रा अपने टूथब्रश पर लगाकर दांतों पर सुबह-शाम कुछ मिनट तक धीरे-धीरे रगड़ें.

अगर आप उंगली से दांतों की मसाज करते हैं तो ये आपके लिए और भी बेहतर हो सकता है. ऐसा नियमित रूप से करने पर, कुछ ही दिनों में आपको अपने दांतों की रंगत में काफी फ़र्क नज़र आने लगेगा.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

