How To Get Volume In Thin Hair : बालों की सेहत आपके खान पान की आदतों पर निर्भर करता है. अगर आप हेल्‍दी प्रोटीन रिच भोजन रोज करते हैं तो आपके बाल (Hair) घने और खूबसूरत रहेंगे, लेकिन अगर आप अनहेल्‍दी डाइट खाते हैं तो इसका बुरा असर आपके बालों पर भी पड़ता है और ये पतले बेजान से हो जाते हैं. लेकिन कई बार बाल जेनेटिकली पतले होते हैं. ऐसे में इन्‍हें घना दिखाना या इनमें वॉल्‍यूम (Volume) ऐड करना आसान काम नहीं लगता. मुश्किल तब और अधिक बढ जाती है जब आपके बाल सिल्‍की और सीधे होते हैं. ऐसे बालों में वॉल्‍यूम लाना मानों असंभव लगता है. लेकिन कुछ हेयर ट्रिक्‍स (Tricks) हैं जिनकी मदद से आप रेग्‍युलर हेयर स्‍टाइल में कुछ बदलाव लाकर बालों के वॉल्‍यूम को बढा सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि घर पर किस तरह आप अपने बालों में वॉल्‍यूम ला सकते हैं.

बालों में वॉल्‍यूम बढाने के लिए करें ये काम

1.खास शैम्पू और कंडीशनर का करें प्रयोग

अपने शैंपू और कंडीशनर में बदलाव लाकर भी बालों के वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं. मसलन ऐसे शैंपू का इस्‍तेमाल करें जो पैराबेन फ्री हो. उन शैंपू या कंडीशनर का इस्‍तेमाल करें जिसमें बायोटिन हों. ये प्रोटीन का निर्माण कर बालों की नमी को बरकरार रखते हैं और बालों को घना और थिक करने में मदद करते हैं. जिससे बालों को काफ़ी वॉल्यूम मिलता है.

2.बालों को पलटकर करें ब्लो ड्राई

शॉवर लेने के बाद जब बाल 80% सूख जाए तो अपने बालों को झुककर पलट लें और इसी पो‍जीशन में इन्‍हें ब्लो-ड्राई करें. बीच बीच में बालों को इसी तरह झुक कर कॉम्‍ब करें. आपके बालों में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम मिलेगा.

3.बालों में लेयर्स ऐड करें

लेयर कट आपके पतले बालों को ऐसा इफ़ेक्ट देगा जिससे वो घने लगेंगे. बालों में वॉल्यूम दिखाने के लिए ये सबसे अच्छा हेयर कट है. ये बालों को बाउन्सी बनाता है और आपके फेस को परफेक्ट लुक भी देता है. अगर आप इस हेयर कट को ज़्यादा पसंद नहीं करते तो अपने हेयर स्टाइलिस्ट से कह सकते हैं कि आपको मल्टी-लेयर्ड कट दें.

4.ड्राई शैम्पू का करें प्रयोग

अगर आपको कोई फंक्‍शन अटेंड करना है तो आप बालों की फ्रेशनेस के लिए बीच-बीच में ड्राई शैम्पू यूज़ करें. ड्राई शैंपू बालों से फ़ौरन ऑइल रिमूव करके आपके बालों को रिफ्रेश कर देता है और बालों में वॉल्यूम और फुलनेस भी ऐड करता है जिससे बाल घने लगते हैं.

