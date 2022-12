सर्दियों में डेजी प्लांट को उगाएं घर के अंदर, जानें लगाने का सही तरीका

हाइलाइट्स डेजी के फूल सर्दियों में उगाए जाते हैं. घरों में गमलों में डेजी उगा सकते हैं.

How to grow Daisy flowers in planters-डेजी के पौधे को उसके सुंदर फूलों के लिए खूब पसंद किया जाता है और इसके अलग-अलग रंगों के फूल देखने को मिलते हैं जैसे पीला, ऑरेंज, लाल आदि. अगर आप घर में पौधे रखना या फिर प्राकृतिक चीजों से सजावट करने का शौक रखते हैं तो आपको घर में ही डेजी के फूल लगाने की कोशिश करनी चाहिए. यह फूल सर्दियों के दौरान आते हैं. इससे सर्दियों में आपका घर और भी ज्यादा रंग-बिरंगा और वाइब्रेंट हो जायेगा.

इन फूलों को इंडोर ही लगाया जाता है. इन्हें उगाना काफी आसान होता है. आप इसके आस पास के माहौल पर पूरा नियंत्रण पा सकते है. आइए जानते हैं किस प्रकार आप अपने घर में ही डेजी के पौधों को उगा सकते हैं.

डेजी का पौधा उगाने के लिए किन चीजों की जरूरत होगी?

शुरुआत में आपको यह पता होना चाहिए कि इन्हें उगाने के लिए पूरा दिन सूर्य की रोशनी की जरूरत होती है. इस पौधे को फूल, रंग आदि के लिए एनर्जी की जरूरत होती है.



सूर्य के अलावा यह घर के अंदर ही कुछ हल्की रोशनी में भी ग्रो कर सकते हैं. इसके लिए 14 घंटे लाइट की जरूरत होती है.



इस पौधे को 21 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान की जरूरत होती है. यह तापमान फूलों के खिलने के लिए भी बेस्ट रहेगा.



इसे उगाने के लिए एक पॉट की जरूरत होती है और उसमें इसके बीज की आवश्यकता होती है. बीज के ऊपर मिट्टी की एक पतली से परत रख दें. बीजों को लगातार नमी की जरूरत होती है इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप समय-समय पर पौधे को पानी डाल रहे हैं.



आपको इसके पानी के साथ-साथ तापमान और लाइट का खास ख्याल रखना होगा, नहीं तो घर के अंदर फूल नहीं खिल पाएंगे.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

ये भी पढ़ें: हार्ट और हड्डियों की मजबूती के लिए बेहद कारगर है चाइनीज एक्सरसाइज ताई ची, जानें इसके अन्य फायदे

ये भी पढ़ें: Bitter gourd juice for diabetes: डायबिटीज में फायदेमंद है करेले का जूस, जानिए क्या हैं इसके अन्य लाभ

Tags: Lifestyle, Tips and Tricks