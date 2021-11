किचन गार्डन में आसानी से उगाएं गुणकारी मेथी, फॉलो करें ये आसान तरीका

foods for Zinc: इन 5 फूड्स की मदद से शरीर में जिंक की कमी को पूरा करें

Tips To Grow Fenugreek Or Methi In Kitchen Garden: सर्दियों का मौसम (winter season) आ गया है और इस मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियों की भरमार रहती है. हरी सब्जियों की बात हो और मेथी के ज़िक्र न हो ऐसा संभव ही नहीं है. मेथी एक सब्जी होने के साथ-साथ औषधि भी है. इसका औषधिय गुण जोड़ों के दर्द (Joints pain) और कई समस्याओं से निजात दिलाता है. साथ ही मेथी (fenugreek) का उपयोग कई सारे व्यंजन बनाने में भी किया जाता है. मेथी की पत्तियों के अलावा दाने भी बहुत उयोगी होते हैं. इसका उपयोग पेट की बीमारियों से लेकर मधुमेह (Diabetes) तक के बचाव में होता.

अगर आप ताज़ी और शुद्ध मेथी की पत्तियों का स्वाद लेना चाहते हैं, तो इन आसान तरीकों (Tips To Grow Fenugreek) से अपने किचन गार्डन (Kitchen Garden) में ही मेथी उगा सकते हैं और ले सकतें हैं हरी पत्तेदार सब्जी का आनंद.

Tips To Grow Fenugreek- घर पर ऐसे उगाएं मेथी

मेथी को आसानी से किचन गार्डन में भी उगाया जा सकता है. बल्कि मेथी किसी और सब्जी के मुकाबले ज्यादा आसानी से बढ़ती है. मेथी को आप रसोई में इस्तेमाल होने वाले मेथीदाने यानी सूखे मेथी के बीज की मदद से बगीचे में या फिर गमले में किसी भी चीज में उगा सकते हैं. यह बहुत जल्दी अंकुरित होती है.

मेथी को गमले में उगाने का तरीका

मेथी को गमले में उगाने के लिए आप गमले में नमी वाली मिट्‍टी लें, अब इसके ऊपर अच्छे से मेथीदाना (Fenugreek seeds) डालें. हर मेथीदाने (Methi Dana) के बीच में आप लगभग चौथाई इंच की जगह छोड़ें. अब मेथी के दानों को आप एक हल्की मिट्टी की परत से ढक दें. हल्का-सा पानी छिड़,कें जिससे मिट्‍टी पूरी तरह से गीली हो जाए. हर दिन इस पर पानी का छिड़काव करें जिससे बीज सूखे नहीं और इन्हें नमी मिलती रहे.

आप देखेंगे कि तीसरे दिन ही मेथी के अंकुर फूट गए हैं. बस हर दिन पानी दीजिए और गमले हो धूप में रखिए. 15 दिन में ही मेथी की पत्तियां काटने लायक हो जाती हैं. अगर थोड़ी बड़ी पत्ती चाहिए तो कुछ दिन और बाद काटे. लगभग 25 दिन में मेथी अच्छी-खासी बड़ी हो जाती है. मेथी बहुत गर्मी (40 डिग्री सेल्सियस) और बहुत सर्दी (बरफ जमाने वाली ठंड) को छोड़कर उगाई जा सकती है।

