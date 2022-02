How To Grow Tej Patta Plant At Home : भारतीय किचन में मसाले के रूप में तेज पत्‍ता (Bay leaf) का इस्तेमाल काफी किया जाता है. तेजपत्ता एक लीफ (Leaf) है जिसका उपयोग हर तरह के व्यंजन का स्वाद बढ़ा देता है और खाने में एक खास फ्लेवर आता है. तेजपत्ते का इस्तेमाल वेज सब्जी बनाने से लेकर नॉनवेज आदि डिशेज में बहुत किया जाता है. कई लोग तेजपत्ते का इस्तेमाल सब्जी, दाल, खिचड़ी यहां तक की चावल की खीर में भी करते हैं. लेकिन इन दिनों मसालों के दाम में काफी इजाफा हो रहा है और लोग ऑर्गेनिक मसालों की तरफ रुख कर रहे हैं. मिलावटी सामान से बचने के लिए भी किचन गा‍र्डनिंग (Gardening) का चलन काफी बढ़ गया है. ऐसे में अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं और तेज पत्‍ते का पौधा घर पर लगाना चाहते हैं तो यहां हम आपको बताते हैं कि आप घर पर तेज पत्‍ते का पौधा (Bay plant) कैसे उगा सकते हैं और उसकी देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं.

तेजपत्ते का पौधा लगाने के लिए सामग्री

-बीज, खाद, गमला, मिट्टी, पौधा.

तेज पत्‍ते के पौधे को लगाने का तरीका

सही बीज चुनें

अगर बीज सही नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत कर लें पौधा कभी भी नहीं उगेगा. इसलिए तेजपत्ते का पौधा लगाने के लिए बीज का सही चुनाव करना बेहद ज़रूरी हो जाता है. हमेशा अच्‍छी किस्‍म का बीज लें जो अच्‍छी नर्सरी से आप पा सकते हैं.

मिट्टी करें तैयार

जिस जगह आप बीज बोने वाले हैं उस जगह की मिट्टी को दो दिन पहले से तैयार करने की जरूरत होती है. पहले दिन यहां की जमीन को खोदकर छोड़ दें और अगले दिन उस मिट्टी में खाद डालकर अच्छे से मिक्स कर दें. तेजपत्ता के बीज को लगभग 1-2 इंच मिट्टी में गहरा दबाकर ऊपर से मिट्टी डाल दें. मिट्टी डालने के बाद पानी भी ज़रूर डालें.

इस तरह रोपें

गमले में लगाना है तो सबसे पहले मिट्टी में एक से दो मग खाद को डालकर अच्छे से मिक्स कर दें. अब गमले में पौधे को बीचो-बीच डालकर पकड़े रहे और चारों तरफ से खाद वाली मिट्टी को डालकर अच्छे से दबा दें. मिट्टी दबाने के बाद जरूरत के हिसाब से पानी डालकर छोड़ दें.

सही मात्रा और जैविक खाद का करें प्रयोग

किसी भी पेड़ पौधे के लिए सही खाद का चुनाव ज़रूरी है. केमिकल युक्त खाद की बजाय जैविक खाद, मसलन गाय, भैंस आदि जानवर के गोबर, फल के छिलके या फिर बची हुई चाय पत्ती, बचा हुआ चावल आदि को सड़ाकर खाद के रूप में उपयोग करें.

सही कीटनाशक स्प्रे का छिड़काव

कीड़ों से बचाने के लिए केमिकल स्प्रे के छिड़काव की बजाय नेचुरल होममेड कीटनाशक स्प्रे का छिड़काव करें. इसके लिए आप नीम का पत्ता, नींबू का रस, पुदीना का पत्ता, बेकिंग सोडा, सिरका आदि मिलाकर होममेड कीटनाशक स्‍प्रे बना सकते हैं.

इन बातों का रखें ख्‍याल

-तेजपत्ता का पौधा लगाने के बाद समय-समय पर पानी और खाद डालें.

-जब पौधा लगभग 2-3 फीट का हो जाए तो मिट्टी को एक दो बार खोदकर खाद को मिक्स कर दें.

-खाद डालने के साथ-साथ समय-समय पर पानी डालना नहीं भूलें.

-पौधा जब तक 2-3 फीट बड़ा न हो जाए तब तक आप तेज धूप से उसे दूर ही रखें.

-समय-समय पर जंगली घास की सफाई करते रहें.

-आठ से दस महीने में पौधे में खाने योग्य पत्ते होने लगते हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

