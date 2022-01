बढ़ती उम्र में बॉडी और ब्रेन को कैसे रख सकते हैं हेल्दी, एक्सपर्ट्स ने बताए अहम टिप्स

Senior Citizens How To Keep Body And Brain Healthy : पिछले दो सालों से महामारी से जूझते हुए आखिरकार हमने एक और साल में प्रवेश कर लिया. आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती हेल्थ को ठीक रखने की है. खास तौर से बढ़ती उम्र के लोगों के लिए. बढ़ती उम्र में बॉडी और ब्रेन को हेल्दी रखना जरूरी है. दैनिक भास्कर अखबार में न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से छपी न्यूज रिपोर्ट में अमेरिका के हेल्थ कॉलमिस्ट (columnist) ने कुछ टिप्स के जरिए बताया है कि वरिष्ठ नागरिक शरीर और ब्रेन को कैसे हेल्दी रखें. इस रिपोर्ट में हेल्थ कॉलमिस्ट खुद जेन ब्रूडी (Jane Brody) 80 साल की हो चुकी हैं. स्टीवन पेट्रो की किताब ‘स्टुपिड थिंग्स आई वॉन्ट डू ह्वेन आई गेट ओल्ड (Stupid Things I Want To Do When I Get Old)’ से प्रभावित होकर उन्होंने भी एक लिस्ट बनाई और तय किया कि उन्हें क्या करने की जरूरत नहीं है. मतलब बाल रंगना, दर्द और पीड़ा के बारे में दूसरों से बात करना आदि और ऐसा क्या है जिसे वे अपनी इच्छा के विपरीत (जैसे अपने कुत्ते के साथ सैर पर निकलना) भी छोड़ देंगी. ब्रूडी कहती हैं कि अभी या बाद में, हम सभी पहचान लेते हैं कि अब क्या करना संभव नहीं है और अन्य विकल्प तलाशने लगते हैं. अब ब्रूडी ने आइस स्केटिंग (ice skating) छोड़ दी है, लेकिन वो आज भी 10 किमी साइकिल चलाती है.

फ्रांसिन रूसो (Francine Rousseau) कहती है कि बुजुर्ग दंपति का अलग-अलग तरह से साथ रहना और अलग रहना बढ़ रहा है. लेकिन महिलाएं भय में रहती है कि शुरुआत में ये जुड़ाव कहीं धीरे-धीरे पूरे समय की देखभाल में न बदल जाएं. इसका एक तरीका ‘लिविंग अपार्ट टूगेदर (Living apart together)’ है. इसमें आप लंबे समय के लिए रोमांटिक रिश्ते रख सकते हैं.

मिल सकता है हेल्दी ब्रेन का रास्ता

नीदरलैंड में हुई स्टडी बताती है कि 100 साल जीने वाले की पहचान कर इलाज खोजा जा सकता है, ताकि हेल्दी कॉग्नेटिव एजिंग (healthy cognitive aging) हम सभी के काम आ सके. कॉग्नेटिव सुपर एजर्स (Cognitive Super Agers) यानी ऐसे लोग, जिनका ब्रेन जीवन के अंतिम दिनों में भी ऐसे काम करता है, जैसे वे 30 साल के युवा हैं. ब्रूडी कहती हैं कि इन शतायु से सीखकर, देखने और सुनने की बेहतर क्षमता बनाई रखी जा सकती है.

अच्छी नींद लें, जीवन का आनंद लें…

37 साल तक अमेरिका की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इंफेक्शियस डिजीज (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) को लीड कर चुके डॉ एंथोनी एस फाउची (Anthony Fauci) 81 साल के हैं. ब्रूडी से बातचीत में उन्होंने फिट रहने के टिप्स दिए, बढ़ती उम्र में खुद का ख्याल रखना जरूरी है. अच्छी नींद और डाइट लें. जीवन का आनंद लें, लेकिन चीजों को बहुत अधिक ना करें.

किन्हें है कम दवा की जरूरत

एक स्टडी के हवाले से अमेरिकी जर्नलिस्ट एनाहेड ओकॉनर (Anahad O’Connor) कहते हैं कि आंतों में मौजूद खरबों बैक्टीरिया, वायरस और कवकों (fungi) के आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि लंबी जिंदगी जीने की क्या संभावनाएं हैं. जिन लोगों में विटामिन डी की अधिकता हो और खून में एलडीएल कॉलेस्ट्रॉल व ट्राइग्लिसराइड्स (triglycerides) कम हों, उन्हें कम दवा की जरूरत होती है. वे फिजिकली ज्यादा हेल्दी होते हैं. इनकी चलने की गति भी अधिक होती है. ऐसे लोग अधिक गतिशील भी होते हैं.

30 मिनट एक्सरसाइज जरूरी

लंबी उम्र चाहते हैं तो हमें रोज करीब 7 हजार कदम या 30 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए. आप हर हफ्ते ढाई घंटे खुद को टेनिस, साइकिलिंग, तैराकी, जॉगिंग या बैडमिंटन जैसे खेलों में बिजी भी रख सकते हैं. दो बड़ी स्टडी के हवाले से ऑथर ग्रेचन रेनॉल्ड्स (Gretchen Reynolds) कहती हैं, कदम गिनना उसके लिए तो काम कर सकता है जिनके पास लंबे व्यायाम का समय न हो. लेकिन एक बार में एक लंबा व्यायाम लाइफस्टाइल और मोटिवेशन के हिसाब से फिट बैठता है, तो यह भी ठीक है.

