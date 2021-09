पनीर को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए फॉलो करें ये टिप्स

How to Store Paneer For Long Time: पनीर (Paneer) खाना ज्यादातर लोगों को पसंद होता है. किसी को टेस्ट के लिए और सेहत के लिए पनीर का सेवन रोज़ाना करना पसंद है. तो कोई पनीर को ख़ास अवसर पर स्पेशल डिश के तौर पर खाना पसंद करता है. ऐसे में कई बार लोग ज्यादा मात्रा में पनीर घर ले आते हैं, जिसको कुछ दिनों तक फ्रिज (Fridge) में रखना पड़ जाता है. ऐसे में कुछ लोगों की शिकायत होती है कि पनीर फ्रिज में रखने के बावजूद भी पीला पड़ने लगता है या इसमें स्मैल आने लगती है. तो कुछ लोगों के सामने पनीर मुलायम न रह पाने और पनीर का स्वाद बदल जाने की दिक्कत भी आती है. इन दिक्कतों को दूर करने के लिए हम आपको पनीर को लंबे समय तक स्टोर करने के कुछ तरीके बताएंगे. जिसके बाद पनीर कई दिनों तक फ्रेश और सॉफ्ट बना रहेगा.

पानी में करें स्टोर

पनीर को तीन-चार दिनों तक स्टोर करने के लिए आप पनीर को पानी में रखकर फ्रिज में रखें. इसके लिए आप पनीर की मात्रा के अनुसार बर्तन लेकर उसको पानी से इतना भर लें, जिससे पनीर पूरी तरह से उस पानी में डूब सके. इसके बाद इस पानी भरे बर्तन में पनीर डालकर फ्रिज में रख दें. इस बात का भी ध्यान रखें कि हर दिन या हर दूसरे दिन पानी को बदलते रहना ज़रूरी है. इससे पनीर फ्रेश और सॉफ्ट बना रहेगा और उसमें स्मैल भी नहीं आएगी.

नमक वाले पानी में करें स्टोर

पनीर को 7-8 दिनों तक फ्रेश और सॉफ्ट बनाये रखने के लिए आप इसको नमक वाले पानी में स्टोर करें. इसके लिए आप पनीर की मात्रा के अनुसार बर्तन में उतना पानी डालें जिससे पनीर उसमें पूरी तरह से डूब सके. इसके बाद इस पानी में एक चम्मच नमक डालकर इसको अच्छी तरह से पानी में मिक्स कर लें. अब पनीर को इस पानी में डालकर फ्रीजर की सबसे करीबी शेल्फ में रख दें. साथ ही इस पानी को एक-दो दिन में बदलते रहें. इससे पनीर पूरी तरह से ताजा और मुलायम बना रहेगा.

पनीर को करें जिप लॉक बैग में स्टोर

अगर आपको पनीर एक हफ्ते से ज्यादा के लिए स्टोर करना है, तो आप इसके लिए पनीर को टुकड़ों में काट लें. इसके बाद इन टुकड़ों को किसी प्लेट या ट्रे में रखकर कुछ घंटों के लिए फ्रीजर में रख दें. जब ये टुकड़े हार्ड हो जायें तब इन टुकड़ों को जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीजर में ही स्टोर कर दें. आपको जब भी पनीर का इस्तेमाल करना हो, तब कुछ देर पहले इसे फ्रीजर से निकाल कर बाहर रख दें. इसके बाद जब ये सॉफ्ट हो जायें तब इसका इस्तेमाल करें. अगर आपको ज्यादा जल्दी है और पनीर सॉफ्ट नहीं हो रहा है तो इन टुकड़ों को पहले गुनगुने पानी में कुछ देर डाल कर रखें, फिर इसका इस्तेमाल करें.

