Tips To Keep Roti Soft For Long Time : गर्म और ताज़ी रोटियां खाना सभी पसंद करते हैं लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बार आप गर्मागरम रोटी बनाकर ही खाएं. कई बार लोग रोटी(Roti) एक बार बनाकर रख देते हैं और लंच टाइम या डिनर के वक्‍त इसे खाते हैं. ऐसे में कई लोगों की यह समस्‍या होती है कि ताजी रोटियां तो मुलायम (Soft) रहती हैं लेकिन ठंडी होते ही यह कुरकुरी या पापड़ जैसी सख्‍त हो जाती है. ऐसे में खाने का सारा जायका खराब हो जाता है. तो आइए यहां हम आपको दादी नानी के वे नुस्‍खे (Tips) बताते हैं जिसे अपनाकर उनकी रोटियां घंटों बाद भी मुलायम रहती थी. इन्‍हें अपनाकर आपकी रोटियां भी लंबे समय तक मुलायम और टेस्‍टी रहेंगी. आइए जानते हैं कि क्‍या हैं वे टिप्‍स.

इस तरह बनाएं मुलायम रोटियां

-अगर आप रोटियों को मुलायम बनाने के लिए आटा में तेल डालते हैं तो आप अब तेल की जगह घी का प्रयोग करें. आपकी रोटियां मुलायम रहेंगी.

-रोटियां बेलते समय अधिक परथन यानी सूखा आंटा ना लगाएं. ऐसा करने से रोटियां मुलायम नहीं रह जातीं.

-रोटियां बनाने के बाद इन्‍हें अच्‍छी तरह ढंक कर रखें. हवा में रोटियां सूख सकती हैं.

-आटा हमेशा छलनी में छान कर बनाएं. ऐसा करने से रोटियां मुलायम होंगी.

-रोटी के आटे को हमेशा सॉफ्ट गूंथें. अगर आपने बहुत ज्यादा कड़क आटा गूंथा है तो रोटियां भी कड़क हो जाएंगी.

-रोटी का आटा गूंथने के बाद अगर आटा सॉफ्ट नहीं लग रहा तो आप गीले हाथ से उसे दबाएं और एक बार फिर से अच्‍छी तरह आटे का मसाज कर लें.

-आटा को गूंथने के बाद कुछ देर गीले कपड़े से ढंक कर रख दें. उसके बाद ही इसे बनाएं. आपकी रोटियां सॉफ्ट रहेंगी.

-कुछ लोग एक साथ कई रोटियों को एक पर एक रखकर सेंकते हैं, ऐसा ना करें. ऐसा करने से रोटियां फूलती नहीं और मुलायम नहीं रह जाती हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)