मटके का पानी अगर नहीं है होता ठंडा तो आजमाएं ये तरीके

Tips To Keep Water Cold In Matka: वैसे तो आज के दौर में ज्यादातर घरों में फ्रिज (Fridge) होता ही है और लोग इसी का पानी पीते हैं. लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी सेहत के मद्देनज़र फ्रिज का पानी (Water) पीने से बचते हैं और मटके (Matka) का पानी पीना पसंद करते हैं. पर इसमें दिक्कत ये आती है कि मटका जब तक नया रहता है, पानी को खूब ठंडा करता है लेकिन जैसे की कुछ दिन पुराना होता है, पानी को अच्छी तरह से ठंडा नहीं कर पाता है. अब मटके का पानी हमेशा ठंडा बना रहे इसके लिए क्या किया जा सकता है आइये आपको बताते हैं.मटका खरीदते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि मटका पक्की मिट्टी का हो. कच्ची मिट्टी के मटके में पानी अच्छी तरह से ठंडा नहीं हो पाता है. इसके लिए आप मटके को हाथों से टैप करके उसकी आवाज़ से पहचान सकते हैं कि मटका कच्ची मिट्टी का है या पक्की मिट्टी का.मटके में पानी रखने के बाद ज्यादातर लोग उसको फर्श या किचन के प्लेटफॉर्म पर रखते हैं. जो कि टाइल्स, मार्बल या पत्थर के होते हैं. गर्मी की वजह से ये काफी गर्म हो जाते हैं जिसकी वजह से मटके का पानी भी गर्म हो जाता है. इसके लिए आप ये तरीका अपनाएं कि मटके को किसी बड़े मिट्टी के सिकोरे यानी मिट्टी के बर्तन में रखें. इस बर्तन में थोड़ी सी मिट्टी भी मटके के नीचे रखें और उसको समय-समय पर पानी के छीटों से हल्का सा गीला करते रहें. इस पर मटका रखने से पानी काफी ठंडा बना रहेगा भले ही मटका पुराना ही क्यों न हो जाये.मटके में पानी ठंडा बना रहे इसके लिए आप एक बड़ा लेकिन हल्का सूती कपड़ा लेकर उसको पानी में अच्छी तरह से भिगो लें. फिर इस कपड़े को मटके पर दो बार लपेटें. जब भी कपड़ा सूखने लगे इसको गीला करते रहें. इससे पानी ठंडा बना रहेगा. इसके साथ ही मटके को उस जगह पर न रखें जहां से मटके पर धूप लग रही हो. वरना कपड़ा तो सूखता ही रहेगा, मटका भी गर्म रहेगा और पानी भी ठंडा नहीं होगा.