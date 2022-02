How to Keep Your Liver Healthy: इन तरीकों से अपने लिवर को रखें हेल्दी

How to Keep Your Liver Healthy: लिवर (Liver) हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है. लिवर न सिर्फ भोजन पचाने और डाइजेशन सिस्टम को दुरुस्त रखने का काम करता है, बल्कि ये शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने और पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने में भी मददगार होता है. लिवर कमजोर होने पर शरीर कई बीमारियों की चपेट में आ जाता है. बार-बार डाइजेशन सिस्टम बिगड़ना कमजोर लिवर की निशानी है. बीते कुछ वक्त में हमारी लाइफ स्टाइल में बड़ा बदलाव आया है. हमारे खाने में पौष्टिक आहार की बजाय फास्ट फूड ने जगह ले ली है, वहीं एक्सरसाइज़ भी अब ज्यादातर लोगों की रूटीन का हिस्सा नहीं रहा है. यही वजह है कि अब लिवर से संबंधित बीमारियों के मामलों में इजाफा होने

लगा है.

आज हम आपको अपने लिवर को हेल्दी रखने के लिए कुछ जरूरी बातें बताने जा रहे हैं, जिन्हें फॉलो कर आप अपने लिवर की सेहत का ख्याल रख सकते हैं. liverfoundation.org के अनुसार लिवर की बीमारियों से बचने का सबसे सही तरीका ये ही है कि हम उसे अपने पास ही न फटकने दें. इसके लिए हमें अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव लाने होंगे.

लिवर को हेल्दी रखने के तरीके

1. हेल्दी वैट (Healthty Weight) – ज्यादा वजन बढ़ना हमारे लिवर के लिए नुकसानदायक होता है. इससे फैटी लिवर (Fatty Liver) होने की समस्या हो सकती है जो आगे चलकर नॉन-एल्कोहोलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) में भी तब्दील हो सकती है. ऐसे में अपने वजन को कंट्रोल में रखना बेहद ज़रूरी होता है.

2. बैलेंस डाइट (Balance Diet) – अपने लिवर को हेल्दी रखने के लिए बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी होता है. हाई कैलोरी मीट, सैचुरेटेड फैट, रिफाइंड कार्बोहाइट्रेड (जैसे सफेद ब्रेड, सफेद चावल, पास्ता), शुगर को खाने से बचें. इसके साथ ही कच्ची या अधपकी शैलफिश को भी नहीं खाना चाहिए. इसके बजाय फाइबर से भरपूर फूड्स, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करना बेहतर होता है.

3. एक्सरसाइज़ (Exercise) – लिवर को हेल्दी रखने के लिए जरूरी है कि हम रोजाना एक्सरसाइज़ करें. नियमित व्यायाम करने से लिवर फैट कम होने लगता है जिससे लिवर की सेहत अच्छी बनी रहती है.

4. टॉक्सिन्स (Toxins) – आपके लिवर के सेल्स को टॉक्सिन्स नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे में टॉक्सिन्स से दूरी बना लें. अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो लिवर की सेहत दुरुस्त रखने के लिए तत्काल इसे छोड़ दें.

5. पर्सनल हाईजीन आइटम्स (Personal Hygiene Items) – अपने पर्सनल यूज के हाइजीन आइटम्स को अन्य को इस्तेमाल न करने दें. ये आपकी लिवर की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. पर्सनल हाईजीन आइटम जैसे रेजर, टूथब्रश, नैल क्लिपर को अन्य को इस्तेमाल न करने दें.

6. हाथ धोएं (Wash Your Hands) – हमारे बड़े-बुजुर्गों के द्वारा हमें हमेशा से हाथ धोने की सीख दी जाती रही है. हेल्दी लिवर रखने के लिए भी ये जरूरी है कि बाथरूम का यूज करने के बाद साबुन और गर्म पानी से तत्काल हाथ धोएं. खाना खाने या खाना बनाने से पहले भी अच्छे से हाथ धोएं.

