चालीस की उम्र में चाहिए टीन एजर जैसी यूथफुल स्किन तो ये नेचुरल चीजें करेंगी मदद

हाइलाइट्स शरीर में कोलेजन प्रोडक्‍शन कम हो जाने से स्किन पर रिंकल्‍स पड़ने लगते हैं. कई घरेलू चीजें हैं जिनकी मदद से स्किन को यूथफुल बनाया जा सकता है.

How To Look Young At Age of 40: उम्र बढ़ना बॉडी की एक स्‍वाभाविक प्रक्रिया है जिससे हर किसी को गुजरना पड़ता है. लेकिन कुछ लोगों की स्किन पर उनकी उम्र का असर जल्‍दी नहीं आता. इसकी एक बडी़ वजह है उनका हेल्‍दी लाइफ स्‍टाइल और खान-पान. दरअसल जब उम्र बढ़ती है तो कोलेजन प्रोडक्‍शन प्रक्रिया स्‍लो हो जाती है और इसका असर हमारी स्किन पर नजर आने लगता है. ऐसे में अगर आप हेल्‍दी लाइफ स्‍टाइल को फॉलो करें और कुछ जरूरी नेचुरल ब्‍यूटी टिप्‍स को फॉलो करें तो आप 40 की उम्र में भी 20 साल के दिख सकते हैं.

यंग दिखने के लिए अपनाएं ये ब्‍यूटी टिप्‍स

एग व्‍हाइट

एक कप में एक चम्‍मच अंडे का सफेद भाग और एक चम्‍मच नींबू के रस को अच्‍छी तरह से मिलाएं और इसे चेहरे पर लगाएं. 15 मिनट बाद इसे धो लें.

दही

एक कटोरी में 1 चम्‍मच दही में आधा चम्‍मच बेसन मिलाकर पेस्‍ट बना लें और इसे चेहरे पर लगाएं. अब हल्‍के हाथों से मसाज करें और 10 मिनट बाद धो लें. त्‍वचा में कसाव आएगा.

शहद

एक कटोरी में 1 छोटा चम्‍मच शहद और 1 छोटा चम्‍मच गेहूं का आटा मिलाएं और इसे चेहरे पर लगाएं. 10 मिनट बाद चेहरे को धो लें.

खीरा

कटोरी में 1 छोटा चम्‍मच खीरे का रस और 1 छोटा चम्‍मच गुलाब जल मिलाएं और कॉटन की मदद से इसे पूरे चेहरे पर लगाएं. आप इसे रात में लगाकर सो सकते हैं.

चावल का पानी

एक कटोरी में 1 बड़ा चम्‍मच चावल का पानी और 1/2 छोटा चम्‍मच गुलाब जल लें और इसे 15 मिनट तक चेहरे पर लगाकर रखें. फिर पानी से धो लें. अब चेहरे पर मॉइश्‍चराइजर लगा लें.

एलोवेरा जेल

एक कटोरी में 1 छोटा चम्‍मच एलोवेरा जेल लें और इसमें 5 ड्रॉप्‍स नींबू का रस मिला लें. अब इसे चेहरे पर अच्‍छी तरह से लगा लें. बेहतर होगा अगर आप इसे रात के समय लगाएं.

बादाम का तेल

एक कटोरी में 1/2 छोटा चम्‍मच नारियल का तेल, 5 ड्रॉप्‍स बादाम का तेल और 5 ड्रॉप्‍स नींबू का रस मिलाएं. अब इसे चेहरे पर लगाएं और मालिश करें. 10 से 15 मिनट बाद साधारण पानी से चेहरे को धो लें.

विटामिन-ई ऑयल

एक कटोरी में 1 छोटा चम्‍मच गुलाब जल और 5 ड्रॉप्‍स विटामिन-ई ऑयल मिलाएं. इससे चेहरे को 5 मिनट तक मसाज करें. ये भी आप रात में लगाएं तो बेहतर होगा. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

