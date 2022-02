खूबसूरत बालों के लिए घर पर बनाएं एलोवेरा ऑयल, जानें इसे बनाने और इस्तेमाल का सही तरीका

कराना चाहते हैं हेयर पर्मिंग, तो जरूर जान लें After Perming Tips

How To Make Aloe Vera Oil At Home : बालों (Hair) की बेहतर सेहत (Health) के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल बेस्ट माना जाता है. एलोवेरा में विटामिन ए, विटामिन बी, और विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है. एलोवेरा बालों और स्कैल्प को हेल्‍दी बनाता है और बालों को जड़ से मज़बूत बनाता है. इसके प्रयोग से डैंड्रफ की समस्‍या भी दूर होती है और हेयर स्कैल्प क्‍लीन रहते हैं. यह ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ाता है जिससे हेयर फॉल आदि की समस्‍या नहीं होती. बालों की समस्याओं को दूर के लिए आप एलोवेरा का इस्तेमाल कई तरह से कर सकते हैं. लेकिन अगर आप एलोवेरा का इस्‍तेमाल हेयर ऑयल (Aloe Vera Hair Oil) के रूप में करना चाहते हैं तो यह बालों के लिए और भी फायदेमंद होता है.

घर पर इस तरह बनाएं एलोवेरा का तेल

सबसे पहले एलोवेरा के पौधे से एक पत्‍ता काटें और इसका जेल निकालकर कटोरी में रखें. मिक्सर ग्राइंडर में एलोवेरा का गूदा डालें और अच्‍छी तरह फेंट लें. एक पैन में नारियल का तेल गर्म करें और अब इसमें एलोवेरा का गूदा डालें. तेल धीरे-धीरे ब्राउन होने लगेगा. तेल को ठंडा होने दें और फिर तेल को छान लें. इसे एक बोतल में स्टोर करें. अब जब चाहे इस तेल का प्रयोग करें.

एलोवेरा के तेल का इस तरह करें इस्तेमाल

आप साधारन तेल की तरह ही इसे अपने बालों के स्‍कैल्‍प पर लगाएं और हल्‍के हाथों से मसाज करें. 30 मिनट तक रखें और फिर शैंपू कर लें. वीक में एक दिन इसका प्रयोग करें.

एलोवेरा तेल के फायदे

1.मॉइश्चराइज करे

ड्राई बालों को मॉइस्चराइज करने के लिए आप एलोवेरा के तेल का प्रयोग कर सकते हैं. ये बालों को बेहतर और नेचुरल तरीके से नरिश और हाइड्रेट करता है. जिससे बाल रूखे और फ्रिजी नहीं होते.

2.डैंड्रफ हटाए

अगर आपके स्कैल्प साफ नहीं होते तो रूसी और खुजली जैसी समस्याओं से पीड़ित होने की संभावना अधिक होती है. एलोवेरा आपके स्कैल्प से मृत परतों को हटाने में मदद करता है. ये एक प्राकृतिक क्लींजर के रूप में काम करता है और स्कैल्प पर जमा सभी गंदगी को आसानी से हटाता है.

3.फ्रीज़ होने से रोके

फ्रिज़ बाल अधिक टूटते हैं और इसे रोकने के लिए आपको अपने बालों को कंडीशन करने की जरूरत होती है. एलोवेरा आपके बालों के लिए एक प्राकृतिक कंडीशनर का काम करता है. इसमें मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं जो आपके स्कैल्प के प्राकृतिक तेल को बनाए रखते हैं और आपके बालों को मुलायम रखते हैं.

4.बालों का झड़ना करे कम

एलोवेरा बालों के जड़ों को स्‍ट्रॉन्‍ग करता है जिससे बालों का झड़ना ये आसानी से रोक सकता है. ये बालों को टूटने से भी बचाता है.

5.बालों को करे लंबा

एलोवेरा बालों के रोम के विकास को बढ़ावा देता है और बालों के विकास को तेज करता है. एलोवेरा में मौजूद आवश्यक मिनरल और एंजाइम बालों के ग्रोथ को तेज करता है जिससे बाल तेजी से लंबे होने लगते हैं.

6.फंगल इंफेक्शन से बचाए

एलोवेरा में एंटीफंगल और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं जो स्कैल्प पर खुजली और जलन को दूर करने का काम करते हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

