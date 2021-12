सर्दियों में छोटे बच्चे रातभर जगाते हैं तो अपनाएं ये 5 टिप्स, सुकून भरी आएगी नींद

How To Make Baby Sleep In Winter: विंटर (Winter) के मौसम में अगर आपका भी बच्‍चा (Baby) रात में बार-बार उठता है और रोने लगता है तो यह भी संभव है कि बच्‍चे के साथ-साथ आप भी परेशान होते होंगे. दरअसल, सर्दियों के मौसम में बच्‍चों को सुलाने में खास मशक्‍कत करनी पड़ती है. अगर उन्‍हें सोने (Sleeping Problem) में थोड़ी भी दिक्‍कत आए या उनके सोने के रुटीन मे बदलाव किया जाए तो वे बीमार हो सकते हैं. यही नहीं, कई बार रात में पेट में दर्द, बदन दर्द, सफोकेशन या गीले डाइपर आदि के कारण भी वे बार-बार उठ जाते हैं और रोने लगते हैं. इस वजह से उनका स्‍लीपिंग साइकल बिगड़ जाता है.

रात को बेहतर नींद न होने से बच्‍चे दिन रात असहज महसूस करते रहते हैं और चिड़चिड़ाते रहते हैं. ऐसे में जरूरी है कि उनके रात की नींद सुकून भरी हो. अगर आपका बच्‍चा भी इन दिनों रात भर जागता है और अत्‍यधिक रोता है तो यहां कुछ आसान से टिप्‍स (Tips) दिए जा रहे हैं जिन्‍हें अपनाकर आप विंटर में अपने नवजात को सुकूल भरी नींद दे सकते हैं.

सर्दियों में बच्‍चों को इस तरह सुलाएं

1. टाइम टेबल करें मेंटेन

छोटे बच्‍चों को अधिक देर तक जागे रहने की बजाय बेहतर होगा कि उन्‍हें सही समय पर सुला दिया जाए. सोने से पहले उन्‍हें गुनगुना दूध पिलाएं जिससे उनका पेट भरा रहे. ठंड के दिनों में शिशु जितनी देर तक जगेगा उसे उतनी ठंड लग सकती है.

2.सुलाने से पेट भरना जरूरी

रात में अगर बच्‍चे का पेट भर रहेगा तो वह अच्‍छी नींद सोएगा. ऐसे में इस बात को जरूर ध्‍यान में रखें कि सोने से पहले बच्‍चे का पेट भरा रहे. दूध पिलाने के बाद बच्‍चे को डकार जरूर दिला दें नहीं तो रात में उसे एसिडिटी और उल्‍टी की समस्‍या हो सकती है.

3.रूम टेंपरेचर करें मेंटेन

छोटे बच्‍चों को ज्‍यादा ठंडे या ज्‍यादा गर्म तापमान में सुलाने से बचें. अगर आप रात के समय अधिक गर्म टेंपरेचर रखेंगे तो इससे भी बच्‍चा असहज महसूस करता है और उसे पसीना आ सकता है.

4.अत्‍यधिक लेयरिंग से बचें

कई पैरेंट्स छोटे बच्‍चों को बहुत अधिक कंबल और लेयर्स में रखते हैं जिससे उन्‍हें पसीना और उसके बाद स्किन एलर्जी की समस्‍या शुरू हो जाती है. जिससे वे असहज मससूस करते हैं और रात में रोते रहते हैं.

5.मालिश जरूरी

बच्‍चे को सुलाने से पहले तेल से मालिश जरूर करें. ऐसा करने से रात में शिशु अच्‍छी नींद ले पाता है. ध्‍यान रहे केमिकल वाले या अत्‍यधिक स्‍मेल वाला तेल का प्रयोग न करें. मालिश करने से बच्‍चे के पैर, हाथ आदि में दर्द दूर होता है और वो आराम महसूस करता है.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

