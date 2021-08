How To Make Cake In Pressure Cooker : कोरोना काल में घर पर बने खाने को ही लोग वरीयता दे रहे हैं. फिर वह चाहे चाइनीज इटैनियन फूड हो या घर पर बने केक (Homemade Cake), सभी चीजें लोग घर पर ही ट्राई कर र‍हे हैं. ऐसे में यहां हम आज आपको बता रहे हैं कि आप घर पर बिना ओवन के किस प्रकार केक बना सकते हैं. हालांकि अब प्रेशर कुकर (Pressure Cooker) केक घरों में काफी प्रचलित हो चुका है लेकिन कई लोगों को इसे बनाने में कई समस्‍याओं का सामना करना पड़ता है. सबसे बड़ी समस्याएं है कि उनका केक ठीक से फूलता नहीं, स्‍पंजी नहीं होता और बनने के बाद कुकर के तले में कालापन जम जाता है. तो आइये यहां हम आपके साथ कुछ ट्रिक्‍स (Tricks) शेयर करते हैं जिन्‍हें अपनाकर आप टेस्‍टी और प्रॉब्‍लम फ्री केक बना सकते हैं.

1.कुकर के तले में रखें नमक

जब भी कुकर केक बनाएं तो कुकर में पानी की जगह नमक रखें. नमक से कुकर का तला पूरी तरह से ढक जाना चाहिए. इस नमक को बार-बार आप बेकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं. इस बात का ध्‍यान रखें कि कुकर केक बनाते समय कुकर से सीटी निकली हो. आप नमक के अंदर रखें और एक स्टैंड रखकर उसके ऊपर केक वाला बर्तन रखें.

2.प्री-हीट जरूरी

माइक्रोवेव ओवन में केक स्पंजी इसलिए बनता है क्योंकि उसे शुरुआत से ही बैटर को सही तापमान मिलता है. ऐसा ही आपको कुकर में भी करना चाहिए. कुकर की सीटी निकाल कर उसके तले में नमक डालें और ढक्कन ऊपर से बंद कर लो फ्लेम पर कुकर को 10 मिनट के लिए छोड़ दें. अब इसी कुकर में स्टैंड रखकर उस पर केक का बर्तन रख दें. आपका केक अगले 20 मिनट में पूरी तरह पक कर तैयार हो जाएगा.

3.कुकर का रबर भी निकालना जरूरी

कुकर की रबर को निकालना भी बहुत जरूरी होता है. कुकर को प्री-हीट करते समय ही ढक्कन से सीटी और रबर दोनों निकाल दें. जल्दी केक बनाने के लिए उसे हाई फ्लेम पर रखने की गलती न करें.