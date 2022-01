40 की उम्र में चाहिए 25 वाली एनर्जी? ये घरेलू नुस्खा आएगा काम

How To Make Energy Drink At Home: बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी उम्र से ज्यादा बड़े नजर आने लगते हैं. इसकी एक वजह थकान और कमजोरी (Weakness) भी है, जिसकी समस्या आजकल आम हो चुकी है. कम से कम हर दस में से एक आदमी आज इस समस्या से जूझ रहा है. दरअसल, इसका मुख्य कारण है आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी और उसमें खानपान की गलत आदतें व लापरवाही. फिर जब कमजोरी महसूस होती है तो लोग उल्टी-सीधी दवाइयों (Medicines) का सेवन करने लगते हैं और उन पर ही निर्भर हो जाते हैं. जिससे यह समस्या (Problem)अक्सर घटने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ जाती है. इससे उनकी दिनचर्या पर भी नकारात्मक असर पड़ता है.

कुछ ऐसे घरेलू और कारगर नुस्ख़े भी मौज़ूद हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति थकान और कमजोरी की इस समस्या से निज़ात पा सकता है. इन तरीकों में एक है दूध, छुआरे और मखाने का. ये देसी नुस्खा है. जिसको आसानी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है.

छुआरे, मखाने और दूध की कुछ ख़ास बातें

सबसे पहले बता दें कि छुआरे में कैल्शियम, आयरन और जिंक के साथ ही फाइबर भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है. ये सारे ही तत्व कमजोरी और थकान को दूर करने में ख़ास हैं. यह हमारे पाचन-तंत्र को भी दुरुस्त रखता है. इसे दूध के साथ सेवन करने से इसके फ़ायदे और भी बढ़ जाते हैं. छुआरे की तरह ही मखाने का इस्तेमाल भी किसी भी तरह की कमजोरी और थकान को दूर करने के लिये एक औषधि की तरह से काम करता है. इसके अलावा मखाने में कैलोरी भी कम होती है और यह फाइबर का एक अच्छा स्रोत है. साथ ही मखाने में कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है. जो कमजोरी दूर करने के साथ हमारी हड्डियों और दांतों के लिये बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है. इसी तरह दूध के फ़ायदों से हम सब वाकिफ़ हैं. दूध को सम्पूर्ण आहार माना गया है.

इसमें विटामिन्स और मिनरल्स के साथ ही प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट भी पाया जाता है. जो कमजोरी और थकान को दूर करते हैं. यह कैल्शियम का भी एक अच्छा स्रोत है. इसलिए रोजाना दूध का सेवन करना सेहत के लिए फायदेमंद होता है, ऐसे में अगर छुआरे और मखाने के साथ दूध लिया जाए तो इसके गुण और भी बढ़ जाते हैं.

इस तरह से बना सकते हैं छुआरे और मखाने का दूध

छुआरे और मखाने का दूध बनाने के लिए छुआरे और मखाने को दो-चार घंटे के लिये पानी या फिर दूध में भिगो कर रख दें. इसके बाद उचित मात्रा में दूध को लेकर उसे इस छुआरे और मखाने के साथ ग्राइंडर में डालकर करीब पांच मिनट तक चलायें. ताकि ये तीनों चीजें अच्छी तरह आपस में मिल जायें. इस तरह छुआरे और मखाने का दूध तैयार हो जाता है जो कि एक बेहतरीन एनर्जी-ड्रिंक है. इसका सेवन आप जब चाहें तब कर सकते हैं. अगर आप चाहें तो दूध में शहद और अश्वगंधा भी मिला सकते हैं. जिससे इस ड्रिंक का असर और भी ज्यादा बढ़ जाता है. इसके सेवन से आप खुद को एनर्जी से भरपूर महसूस करेंगे.

इस घरेलू नुस्ख़े के कुछ अन्य फ़ायदे

थकान और कमजोरी दूर करने के अलावा इस एनर्जी-ड्रिंक के और भी तमाम फ़ायदे हैं. जैसे कि इसे रोजाना सेवन करते रहने से कब्ज की समस्या भी दूर होती है और पाचन-क्रिया दुरुस्त रहती है क्योंकि इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है. साथ ही इससे आपकी नींद की गुणवत्ता भी सुधरती है. क्योंकि यह आपके शरीर में स्लीपिंग-हार्मोन का स्राव बढ़ा देता है. यानी अनिद्रा या इन्सोम्निया (Insomnia) की दिक्कत से राहत पाने के लिये भी आप दूध, छुआरे और मखानों से बना यह एनर्जी ड्रिंक इस्तेमाल कर सकते हैं.

