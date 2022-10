हर किसी के लिए जरूरी है फर्स्ट ऐड बॉक्स, ऐसे करें तैयार

हाइलाइट्स फर्स्ट ऐड बॉक्स में रखी सभी दवाइयों की एक्सपायरी डेट चेक करते रहें. चोट पर पट्टी और बैंडेज करने के लिए सारा जरूरी सामान रखें.

Things to add in First Aid Box : हम में से कोई नहीं चाहता है कि हमारे परिवार या दोस्तों के साथ कभी कोई छोटी सी भी दुर्घटना या एक्सीडेंट हो लेकिन हम सभी को इमरजेंसी और आपातकालीन स्थिति के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए. घर में बच्चे खेलते कूदते छोटी-मोटी चोटे खाते ही रहते हैं और परिवार में अन्य सदस्यों को भी कुछ ना कुछ दिक्कतें हो सकती हैं. इसलिए आपको घर में सामान्य जरूरतों को कुछ दवाइयां और प्रॉपर फर्स्ट ऐड बॉक्स रखना बेहद जरूरी है ताकि आप किसी भी परिस्थिति में घबराए बिना जरूरी उपचार समय रहते शुरू कर सकें.

कई बार घर में बड़े बुजुर्गों की लंबी बीमारी के चलते भी उनकी दवाइयों का ख्याल रखना पड़ता है, इन सभी सिचुएशन में आपके घर पर एक फर्स्ट ऐड बॉक्स होना जरूरी है. आइए जानते हैं, घर में कैसे तैयार करें फर्स्ट ऐड बॉक्स.

ऐसे करें घर में जरूरी फर्स्ट ऐड बॉक्स तैयार

जरूरी है हर चीज की प्रॉपर लिस्ट

घर के फर्स्ट ऐड बॉक्स में कोई भी दवाई रखने से पहले एक साफ लिस्ट तैयार कर लें, जिसमें बीमारियों के हिसाब से दवाइयों के नाम लिखिए और उनकी एक्सपायरी डेट भी लिख लें ताकि जल्दी में कोई गलती ना हो.

जरूरी दवाइयां

घर में अपच और गैस, सिर दर्द, पेट दर्द, बॉडी पैन, पीरियड्स पैन और नॉर्मल फीवर के लिए पेरासिटामोल जैसी दवाइयां होनी जरूरी है.

बैंडेज का सामान

घर में छोटे बच्चे अक्सर खेलते कूदते समय चोट लगवाते ही रहते हैं, इसीलिए आपकी फर्स्ट ऐड किट में बैंडेज, पट्टी, कॉटन, और चोट में लगाने के लिए एंटीबैक्टीरिया ट्यूब. फर्स्ट ऐड बॉक्स में हॉट बैंडेज यानी गरम पट्टी रखना भी ना भूलें. गुम चोट या सूजन में गरम पट्टी काफी फायदेमंद होती है.

इमरजेंसी नंबर लिखें

अपनी फर्स्ट ऐड किट या बॉक्स के ऊपर कुछ इमरजेंसी नंबर जैसे फैमिली डॉक्टर और एंबुलेंस आदि का फोन नंबर लिख दें ताकि आप परेशानी में तुरंत किसी मदद ले सकें.

फर्स्ट ऐड किट में शामिल करें ये छोटी-छोटी चीजें

आई ड्रॉप और कान की दवाई

नॉर्मल पैन किलर

हॉट पैड और आइस पैक

दर्द के लिए स्प्रे और गरम पट्टी

एंटीसेप्टिक क्रीम

दांत के दर्द और मुंह के छाले की दवाई

थर्मामीटर और बीपी मशीन

कॉटन बॉल्स

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

