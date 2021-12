बचे हुए साबुन के टुकड़ों से इस तरह से घर पर बनाएं हैंडवॉश

How to Make Handwash With Leftover Soap Pieces: कोरोना के इस दौर में पहले से ही लोग आर्थिक रूप (Financially) से परेशान हैं. उस पर मास्क, सेनेटाइजर और हैंडवॉश का खर्च भी काफी बढ़ गया है. दरअसल बार-बार हाथ धोने की वजह से हैंडवॉश (Handwash) का इस्तेमाल घरों में पहले से कई ज्यादा मात्रा में होने लगा है. ऐसे में लोगों को हैंडवाश के लिए खर्च भी अतिरिक्त (Extra) करना पड़ रहा है जो लोगों की जेब पर भारी पड़ने लगा है. अगर आपका बजट भी हैंडवॉश के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से बिगड़ने लगा है. तो आप इसको बड़े ही आसान तरीके से संतुलित कर सकते हैं. आप सोच रहे होंगे कैसे? तो बता दें कि नहाने के बाद जिस बचे हुए साबुन के टुकड़ों को आप फेंक दिया करते हैं. उनको इस्तेमाल करके आप आसानी के साथ घर पर ही हैंडवॉश तैयार कर सकते हैं. आइये जानते हैं कैसे?

स्टेप-1: नहाने के साबुन को कद्दूकस करें

सबसे पहले आप नहाने के साबुन के टुकड़ों को धूप में सुखा लें जिससे उनमें नमी न रहे. अब सभी टुकड़ों को इकठ्ठा कर के मिक्सी में पीस लें या फिर कद्दूकस कर लें. अगर साबुन के टुकड़े अलग-अलग साबुन के हैं तो भी आप इनको एक साथ मिला कर इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन ध्यान रहे कि इसमें कपड़े धोने का साबुन इस्तेमाल नहीं करना है. केवल नहाने का साबुन ही इस्तेमाल करना है.

स्टेप-2: पानी उबाल लें

अब साबुन की मात्रा को देखकर एक बर्तन में पानी को अच्छी तरह से उबाल लें. अगर आप वॉटर प्यूरीफायर का पानी इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर होगा. इससे पानी दोहरे दौर पर स्वच्छ हो सकेगा. जिसमें किसी भी तरह के कीटाणु होने का खतरा नहीं होगा.

स्टेप-3: ऐसे बनाएं हैंडवॉश

उबलते हुए पानी में आप पिसा या कद्दूकस किया हुआ साबुन डाल दें. इसको किसी लकड़ी की बड़ी चम्मच से लगातार चलाते रहें. जब साबुन पानी में अच्छी तरह से घुल जाये इसके बाद भी करीब दस मिनट तक इसको उबलने दें. जब ये थोड़ा गाढ़ा सा होने लगे तो गैस को बंद कर दें. साबुन के इस घोल को करीब एक दिन के लिए ऐसे ही रखा रहने दें. अब अगले दिन जब साबुन का ये घोल ठंडा और गाढ़ा हो जाये तो इसमें एक बड़ा चम्मच ग्लिसरीन या जैतून का तेल मिक्स कर दें. अब इसको बॉटल में भरकर रख दें और हाथों को धोने के लिए इस्तेमाल करें.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

