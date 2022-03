मिलावटी मेहंदी से बालों को बचाना है, तो घर पर बनाएं हिना पाउडर

How To Make Henna Powder From Leaves : हिना का इस्‍तेमाल हेयर केयर (Hair Care) से लेकर हाथों में लगाने के लिए बरसों से किया जाता रहा है. हिना बालों को नरिश करता है और सफेद होते बालों (Hair) को दोबारा से काला बनाने में मदद करता है. इसके अलावा महिलाएं हाथों और पैरों को खूबसूरत बनाने के लिए भी इसका इस्‍तेमाल करती आई हैं. स्किन पर मेहंदी के इस्‍तेमाल से जलन की समस्‍या शांत होती है. ऐसे में इन दिनों बाजार में कई कंपनियां हैं जो हिना पाउडर (Henna Power) बेच रही हैं लेकिन अधिकतर प्रोडक्‍ट्स में कैमिकल का इस्‍तेमाल होने की वजह से ये स्किन और बालों को नुकसान पहुंचाते हैं. ऐसे में अगर आप मेहंदी के पत्‍तों से घर पर ही पाउडर बनाएं तो ये अधिक फायदेमंद (Benefits) साबित हो सकता है.

हिना पाउडर बनाने का तरीका

हिना का पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले आप हिना की ताजी पत्तियां लें और उन्हें छाया में सूखने के लिए रख दें. इस बात का ध्यान रखें कि पत्तों को सीधे धूप के संपर्क में नहीं आने दें. अगर आप छाया में पत्तियों को सूखाते हैं तो इसे कई सप्ताह सूखने में लग सकते हैं इसलिए आप पत्तियों को तब तक सूखाएं जब तक पत्ते कुरकुरे न हो जाएं. जब यह अच्छी तरह से सूख जाएं तो इसे मिक्सी में डालकर बारीक पीस लें. अब आप पाउडर को एक मलमल के कपड़े से छान लें. आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके साल भर प्रयोग में ला सकते हैं.

इन चीजों के साथ करें इस्तेमाल

हिना पाउडर का इस्तेमाल बालों में कई तरीके से किया जा सकता है. अगर आप हेयर केयर के लिए इसका इस्‍तेमाल करना चाहते हैं तो इसके साथ आप दही, अंडा, नारियल का तेल, आदि मिलाकर इस्‍तेमाल कर सकते हैं. जबकि अगर आप बालों को कलर करना चाहते हैं तो हिना मेहंदी को इंडिगो पाउडर के साथ मिलाकर अपने बालों में इस्‍तेमाल करें. दरअसल इंडिगो कलर मेहंदी के लाल रंग को आसानी से ब्‍लैक कर देता हैं जिससे बाल लाल होने की बजाय काले दिखते हैं.

हिना पाउडर बालों में लगाने का तरीका

सबसे पहले घर पर बने हिना पाउडर को पानी में मिलाकर रात भर के लिए छोड़ दें और इसे अपने बालों में सुबह 2 घंटे के लिए लगाकर रखें. इसे आप अपनी सहूलियत के हिसाब से ब्रश या दस्‍ताने पहन कर लगाएं. जिससे आपके हाथों में हिना के दाग ना लगें.

सूख जाने में पर आप इसे नॉर्मल पानी से धो लें. बालों में हिना लगाने के बाद रात को अपने बालों में ऑयल लगाएं और अगले दिन शैम्पू से बालों को धो दें. हाथों पर लगाने के लिए मेहंदी बनाना हो तो सबसे पहले एक बाउल में मेहंदी लें और इसमें जरूरत के हिसाब से पानी डाल दें. इसके साथ काफी मिला सकते हैं. मेहंदी को किसी कोन में भरें और इसका इस्तेमाल करें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

