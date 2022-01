अगर न इस्तेमाल करना चाहें रेडिमेड पील ऑफ मास्क, तो घर पर ऐसे करें तैयार

Peel Off Mask For Winter Skin Care: सर्दियों के मौसम में स्किन केयर (Skin care) करना बहुत जरूरी हो जाता है. क्योंकि सर्दियों (Winter) में स्किन बहुत ही ज्यादा रूखी और बेजान हो जाती है. ऐसे में लोग स्किन केयर के लिए तरह-तरह के रेडीमेड महंगे पील ऑफ मास्क (Peel Off Mask) की मदद लेते हैं. लेकिन इसके बावजूद वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं, जिसके लिए इन मास्क का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में आप कुछ घरेलू पील ऑफ मास्क की मदद ले सकते हैं. ये बनाने और इस्तेमाल करने में तो आसान हैं ही. साथ ही ये काफी किफायती भी हैं और स्किन को बेहतर रिजल्ट्स भी देते हैं.तो आइये जानते हैं कि पील ऑफ मास्क किस तरह से बनाये और इस्तेमाल किये जा सकते हैं.

एग व्हाइट पील ऑफ मास्क

सर्दियों में स्किन केयर के लिए आप एग व्हाइट पील ऑफ मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसको बनाने के लिए एक अंडे का वाइट पार्ट लेकर इसको ब्रश की मदद से चेहरे पर लगाएं. इसको बीस मिनट लगाए रखें, इसके बाद इसको पील ऑफ़ कर दें. इससे स्किन तो सॉफ्ट बनेगी ही साथ ही अगर आपके चेहरे पर ज्यादा बाल हैं तो वो भी दूर हो जायेंगे.

जिलेटिन पील ऑफ मास्क

जिलेटिन पील ऑफ मास्क का इस्तेमाल भी आप अपनी स्किन केयर के लिए कर सकते हैं. इसे तैयार करने के लिए पहले किसी बाउल में एक चम्मच जिलेटिन लें और इसमें दो बूंद लेवेंडर ऑयल मिक्स कर लें. फिर इस बाउल को किसी गर्म पानी के बर्तन में रख दें जिससे ये अच्छी तरह से पिघल सके. इसके बाद इसको थोड़ा ठंडा होने दें फिर चेहरे पर लगा कर बीस मिनट के लिए छोड़ दें, इसके बाद पील ऑफ़ कर दें. इससे स्किन की ड्राइनेस तो दूर होगी ही साथ ही रिंकल और एजिंग इफेक्ट्स भी कम होगा.

चारकोल पील ऑफ मास्क

चारकोल पील ऑफ मास्क भी सर्दियों के दिनों में आप स्किन केयर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप आधा चम्मच चारकोल मास्क लेकर इसमें जिलेटिन मिक्स कर लें. इसके बाद इस मिक्सचर में एक चम्मच गर्म पानी मिला लें और गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें. इसके बाद अपने चेहरे पर लगाकर बीस मिनट के लिए छोड़ दें फिर पील कर दें. इससे स्किन तो सॉफ्ट और ग्लोइंग बनेगी ही साथ ही स्किन पर जमा धूल-मिट्टी और गंदगी भी अच्छी तरह से निकल जाएगी.

