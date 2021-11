How To Make Petha : पेठा (Petha) जितना स्‍वाद में टेस्‍टी लगता है ये सेहत (Health) के लिए भी उतना ही फायदेमंद (Benefits) होता है. पेठे में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं जैसे आयरन, विटामिन ए और बी. ये सभी तत्‍व शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद करते हैं और इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं. मजबूत इम्यूनिटी शरीर को कई बीमारियों के खतरे से बचाती है. पेठे को आप आसानी से घर (At Home) पर बना सकते हैं. आपको बता दें कि इसे बनाने के‍ लिए जिस सफेद कद्दू (Ash Gourd) की जरूरत होती है वो लता वाले पौधे पर होते हैं. जब ये पूरी तरह से बड़े हो जाते हैं तब इनका प्रयोग पेठा बनाने में किया जाता है.

इस तरह बनता है पेठा

सबसे पहले कद्दू को काटकर उसमें से छिलका, बीज और गूदा अलग कर लें. फिर कद्दू के गूदे को छोटे-छोटे क्‍यूब शेप में काटें और कांटे की मदद से इसमें छेद कर लें. इसके लिए आप टूथपिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. अब 1 चम्मच केमिकल लाइम यानी सफेद खाने वाला चूना लें और इसे पानी में मिलाएं. कटे कद्दू को इसमें डालकर कुछ घंटों के लिए छोड़ दें. फिर इसे पानी से धो लें. ऐसा आप दोबारा कर सकते हैं. इसके बाद कद्दू के पीस को निकालें और इसे अच्छे से धोएं. अब इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाएगी कि इसे निचोड़ा जा सकेगा.

इसे भी पढ़ें : रोज एक कप ब्लैक कॉफी सेहत के लिए है बेहद फायदेमंद, जानें पीने का सही तरीका

मजेदार है पेठे का इतिहास (History Of Petha)

कहते हैं कि साल 1632 में जब ताज महल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था तो भीषण गर्मी में करीब 20 हजार मजदूरों को पत्‍थरों के बीच काम करना पड़ता था. थकावट और भूख प्‍यास मिटाने के लिए पेठे की मदद ली गई थी. गर्मी में मजदूरों के लिए सस्‍ता और तुरंत एनर्जी देने की वजह से पेठा आगरा की शान बन गया. जब ताज महल का निर्माण साल 1653 में खत्म हुआ तो पेठे के कारीगरों ने इसे अपना बिजनेस बना लिया और उसके बाद से ही पेठे की मिठास पूरे देश में फैल गई. तब से अब तक यह लोगों की पसंद बना हुआ है.

इसे भी पढ़ें : लेमनग्रास फ्लेवर के साथ-साथ खाने में डालता है सेहत का तड़का, जानें इसके फायदे

पेठा खाने के फायदे (Benefits Of Petha)

पेठा खाने से मोटापे की समस्‍या दूर हो सकती है. इसके सेवन से कब्‍ज की समस्‍या नहीं होती. इसके अलावा ये इम्‍यूनिटी बढाता है और आंखों को तेज करता है. साथ ही यह तनाव को भी कम करता है. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Food, Lifestyle