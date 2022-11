इन आसान तरीकों से बनाएं चावल से मुरमुरे, घर पर कुछ ही मिनटों में होंगे तैयार

हाइलाइट्स बड़ी आसानी से आप घर पर मुरमुरे बना सकते हैं. इसे बनाने के लिए उसना चावल का इस्‍तेमाल करें.

How To Make Puffed Rice At Home: देसी स्‍नैक्‍स के रूप में मुरमुरा काफी प्रचलित है, जिसे देशभर में कई तरह के स्‍नैक्‍स के रूप में खाया जाता है. फिर वह चाहे भेल पुरी हो या चिड़वा स्नैक. इसे बनाना आसान है और हर उम्र के लोग इसे बड़े ही चाव से खाते हैं. आप इसे मसाले के साथ मिलाकर नमकीन स्नैक बना सकते हैं और चीनी मिलाकर इसे मीठा व्‍यंजन भी. यह सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद है और आप इसे ब्रेकफास्‍ट या शाम में चाय के साथ नाश्‍ते की तरह भी खा सकते हैं.

इन दिनों इसे बनाने की प्रक्रिया में यूरिया का इस्‍तेमाल किया जाता है, जो हमारे पेट और सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. ऐसे में आप इसे घर पर चावल की मदद से आसानी से बना सकते हैं और खाने को एन्‍जॉय कर सकते हैं. जानते हैं कि आप घर पर रखे चावल से किस तरह मुरमुरे बना सकते हैं.

मुरमुरे बनाने की सामग्री

उसना चावल- 2 कप

नमक- 4 कप

पानी- 2 चम्मच

हल्दी- 2 चुटकी

एक छलनी

मुरमुरे बनाने की विधि

-सबसे पहले आप एक बड़ी सी कटोरी लें और उसमें चावल, पानी और आधा चम्मच नमक डालकर रख दें.अब इन्‍हें अच्छे से मिलाकर रख दें.

-इस बात का खास ध्‍यान रखें चावल और नमक बराबर मात्रा में हो और अच्‍छी तरह से एक दूसरे से चिपक जाए. ऐसे ही 1 घंटा रखकर छोड़ दें.

-अब चुटकीभर हल्दी इसमें डालकर अच्‍छी तरह से मिला लें.ऐसा करने से मुरमुरे का रंग पीला हो जाएगा.

-अब आप गैस पर एक बड़ा पैन रखें और पैन गर्म हो जाए तो चावल को इसमें डालें.

-जब चावल हल्का सुनहरा हो जाए तो तब तक इसे भूनें.

-इस बात का ध्‍यान रखें कि भूनते समय चावल टूटे नहीं.

-अब आप एक अन्‍य कढ़ाई में 4 कप नमक डालें और जब नमक तेज गर्म हो जाए तो चावल को इसमें डाल दें.

-अब आंच को धीमा करें और चावल को नमक में डालकर अच्छे से भूनें.

-10 मिनट बाद चावल फूटने लगेंगे.

