Tips And Tricks For Tea: नॉर्मल चाय को बनाना हो स्पेशल तो इन टिप्स को जरूर करें फॉलो

Tips And Tricks For Tea: चाय (Tea) पीना बहुत लोगों को पसंद होता है, खासकर सर्दी (Winter) के मौसम में तो चाय की तलब कई गुना बढ़ जाती है. जिसके चलते लोग एक दिन में न जाने कितनी कप चाय पी जाते हैं. वैसे तो ग्रीन टी, मसाला टी, वीगन टी और मिल्क टी जैसी कई तरह की चाय और हैं जिनको पीना लोग पसंद करते हैं. लेकिन सबसे ज्यादा पसंद (Like) की जाती है नॉर्मल दूध और पानी वाली चाय. जिसे रोजमर्रा के दिनों में ज्यादातर लोग दिन में कई-कई बार पीना पसंद करते हैं.

लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो चाय तो नॉर्मल वाली ही पीना चाहते हैं. लेकिन इस नार्मल चाय में भी स्वाद स्पेशल जैसा तलाश करते हैं. अगर आप भी ऐसे लोगों में हैं जो रुटीन चाय को भी स्पेशल चाय का स्वाद देना चाहते हैं. तो इसके लिए हम आपको कुछ टिप्स दे देते हैं. जिसको अपनाकर आप नॉर्मल रुटीन चाय में भी स्पेशल चाय का स्वाद पाएंगे. तो आइये जानते हैं इसके बारे में.

चीनी की जगह इनका करें इस्तेमाल

नॉर्मल चाय को स्पेशल टेस्ट के लिए आप चीनी की जगह अगर शहद, ब्राउन शुगर, गुड़ या मुलेठी जैसी चीजों का इस्तेमाल करेंगे. तो डेली रुटीन में पी जाने वाली नॉर्मल चाय भी आपको स्पेशल टेस्ट देगी. इसके साथ ही इन चीजों का इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होगा.

सूखा नींबू करे इस्तेमाल

रुटीन चाय को स्पेशल टच देने के लिए आप सूखे हुए नींबू का इस्तेमाल भी चाय में कर सकते हैं. नींबू का इस्तेमाल आपकी नॉर्मल चाय के स्वाद को कई गुना बढ़ा देगा. बता दें कि सूखे हुए नींबू का इस्तेमाल अरेबिक चाय में किया जाता है. इसके लिए आप नॉर्मल पानी को लेकर उबाल लें, फिर इसमें चाय पत्ती डालकर सूखे हुए नींबू के दो टुकड़े भी दाल दें. इसके बाद चाय में एक उबाल आने पर इसमें चीनी का इस्तेमाल करें. अगर आपको दूध वाली चाय पीना पसंद है, तो आप चाय को बनाने के आखिरी दौर में दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं.

हर्ब्स को कूटकर करें इस्तेमाल

नॉर्मल चाय के स्वाद को स्पेशल बनाने के लिए आप इसमें दालचीनी, लौंग, अदरक, इलायची, तुलसी जैसी चीजों का इस्तेमाल तो करते ही होंगे. लेकिन इन हर्ब्स को इस्तेमाल करने के लिए इनको पीसने या कद्दूकस करने की बजाय कूट कर इस्तेमाल करें. इससे आपकी चाय का स्वाद काफी बेहतर हो जायेगा.

चाय पत्ती में डालकर न रखें हर्ब्स

बहुत लोग लौंग-इलायची जैसे हर्ब्स को चाय की पत्ती में डालकर रख देते हैं. जबकि ये तरीका नहीं अपनाना चाहिए. क्योंकि ऐसा करने से इनकी खुशबू का असर चाय की पत्ती में समा जाता है जो चाय के स्वाद को बढ़ाने की बजाय कम कर देता है. चाय के स्वाद को स्पेशल बनाने के लिए लौंग-इलायची जैसी चीजों को अलग से ही चाय में इस्तेमाल करें.

