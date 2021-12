How To Make Your Nail Strong : मजबूत नाखूनों (Strong Nail) के लिए जरूरी है कि हम उनका खास देखभाल (Care) भी करें. इसके लिए हमें अपने खानपान से लेकर अपने काम करने के तरीकों में कुछ बदलाव लाने की जरूरत होती है. अक्सर काम करते समय या बर्तन धोते समय नाखून टूटने लगते है और ये कमजोर भी हो जाते हैं. इसलिए जरूरी है कि आप नाखून को डायरेक्‍ट डिटर्जेंट के संपर्क में आने से बचाएं और इन्‍हें मजबूत बनाने के लिए कुछ जरूरी टिप्‍स (Tips) को फॉलो करें. तो आइए जानते हैं कि आप नाखूनों को मजबूत बनाकर रखने के लिए किन किन टिप्‍स को फॉलो कर सकते हैं.

नाखूनों को मजबूत बनाने के लिए अपनाएं ये टिप्‍स

1.पर्याप्‍त पानी पियें

नाखूनों को हेल्‍दी रखने के लिए बॉडी को बेहतर तरीके से हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है. अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो इसका असर आपके नाखूनों में नजर आने लगता है. धीरे धीरे आपके नाखून कमजोर हो जाते हैं और टूटने लगते हैं. इसलिए हेल्‍दी नेल्‍स के लिए जरूरी है कि आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

2.अधिक बड़ा ना रखें

अगर आपके नाखून टूटने लगते हैं तो बेहतर होगा कि आप नाखून को हर सप्‍ताह ट्रिम करते रहें. अगर आप इन्‍हें लंबा रखेंगे तो ये आसानी से टूटेंगे और इनका शेप खराब हो जाएगा. छोटे नाखूनों को मेंटेन करना आसान होता है. छोटे नाखूनों में गंदगी नहीं जमती हैं और ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है.

3.आर्टिफिशियल नेल्स से बचें

अगर आप हर वक्‍त आर्टिफिशियल नेल्‍स का इस्‍तेमाल कर रही हैं तो इसमें प्रयोग होने वाला जेल नेल्‍स को काफी नुकसान पहुचाता है. इनमें कैमिकल का प्रयोग किया जाता है इसलिए आर्टिफिशियल नेल के प्रयोग से जहां तक हो सके बचना चाहिए. ये नाखूनों को वीक बना देते हैं.

4.नाखूनों में करें मसाज

नाखूनों को मॉश्चराइज रखने के लिए आप रोज रात में नारियल तेल से नाखूनों पर मसाज करें. ऐसा करने से नाखून मजबूत होते हैं और आस पास की स्किन नरिश रहती है. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

